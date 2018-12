Mirković: Jeremić nastavio sa obmanama

BEOGRAD – Lider Narodne stranke Vuk Jeremić je danas nastavio sa obmanama, saopštio je Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Grada Beograda, povodom Jeremićevih izjava na osnivačkoj skupštini odbora svoje stranke u opštini Vračar.

„Jeremić i njegovi kompanjoni Đilas, Janković i Obradović, mogu samo da mrze Aleksandra Vučića, jer za razliku od njih odgovornom politikom, svakodnevnim radom i zalaganjem se bori isključivo za interese Srbije i svih njenih građana i nikome ništa nije ukrao, što kod vas nikada nije bio slučaj i jasno se vidi iz haosa koji ste nam ostavili i milionskih računa kojima raspolažete“, dodaje se u saopštenju.

Jeremić je, kako su preneli mediji, na skupštini odbora NS na Vračaru, rekao da će naredna godina za Srbiju biti „presudna“ jer će, kako on tvrdi, predsednik Aleksandar Vučić, pored referenduma o novom Ustavu, raspisati i izbore da bi stekao pokriće za „ono što će potpisati u vezi sa Kosovom“.

„Izbore je, lažov Jeremić, najavljivao i za 4. novembar pa ih nije bilo, to je samo još jedan dokaz da njegova reč vredi koliko jedna kap kiše. Kada i budu održani izbori biće ubedljivo poražen, jer građani neće lažove i siledžije koji su Beograd i Srbiju godinama upropašćavali“, rekao je Mirković.

On poručuje Jeremiću da se, koliko ljudi ima, videlo na poslednjem performansu gde ih je bilo manje od 200, što kada se ta cifra podeli „na vas 20 umišljenih veličina od lopova Đilasa, nasilnika Obradovića, prostaka i siledžije Veselinovića, pa i onog Saše Jankovića u čijem stanu i sa čijim pištoljem je došlo do smrti jednog čoveka, lako se dođe do cifre koja jasno kaže da se vaša podrška može izbrojati na prste“.

„Kao drugo, Jeremić je kum takozvane kosovske nezavisnosti, njegove odluke veličaju se u Prištini, on je taj koji je pravio granicu između Srba i Srba, a njegova odluka da se pitanje Kosova prebaci iz UN u EU i postavljanje i odlazak pred Međunarodni sud pravde samo su šlag na torti kojim su počastili kosovske separatiste“, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)