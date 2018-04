Mirović: Deonica Sremski Karlovac-Banstol za pet meseci

BEOGRAD – Rekonstrukcija starog novosadskog puta do Beograda, na deonici od Sremskih Karlovaca do Banstola, biće završena u narednih pet meseci, izjavio je danas predsednik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović i najavio planiranje brzih saobraćajnica od Novog Sada do Zrenjanina i od Zrenjanina do Beograda.

„Radi se, pre svega, državni put na delu od Banstola do Sremskih Karlovaca. Ove godine rekonstruisaće se gotovo sedam kilometara, sledeće godine, nadamo se, dodatnih 4,5 kroz same Sremske Karlovce“, rekao je Mirović za RTS, ističući da je to važno za Sremske Karlovce kao opštinu sa bogatom tradicijom, ali i snažnom budućnošću.

(Tanjug)