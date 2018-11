Mirović: Gradimo duh zajedništva, separatisti marginalizovani

BEOGRAD – Želimo da u Vojvodini gradimo duh zajedništva između Srba i manjina, istovremeno ne zaboravljajući srpske korene koji leže upravo u zajedništvu, a ne u podelama, kaže predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović povodom obeležavanja 100 godina od prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji.

On je današnje „Večernje novosti“ izjavio da su separatističke tendencije u Vojvodini danas marginalizovane i skrajnute, ali da i dalje postoje i da ih ne treba zanemarivati.

„Činimo sve da reafirmišemo činjenice, ne zbog besciljnog povratka u istoriju, već zbog sadašnjosti i budućnosti. Jer, pred nama su strahovito veliki izazovi na unutrašnjem, regionalnom i na globalnom planu“, istakao je Mirović.

On je podsetio da je uvođenje obeležavanja ovog značajnog istorijskog datuma za Srbe i Srbiju bio jedan od njegovih prvih poteza na ovoj funkciji, ali je dodao da se izuzetno vodi računa i o nacionalnim manjinama, a njihovi praznici poštuju.

„Pomažemo i brinemo o manjinama ne zato da bismo dobili neki poen u Briselu, nego zato što je to civilizacijska i demokratska norma. Da li će to služiti kao nekakav tas na vagi odlučivanja o našem evropskom putu, treba da odluče evropski lideri“, kaže on.

Mirović smatra i da je Brisel preterao sada kada traži nastavak dijaloga sa Prištinom, čak iako ona ne smanji takse za srpsku robu, a zauzvrat će nam otvoriti tri pregovaračka poglavlja.

„Svako normalan mora da se zapita gde su granice neprincipijelnog ponašanja. Ovde je na delu neka vrsta nedosledne političke igre koja treba da nam oteža, a ne olakša put ka EU“, rekao je on.

Na pitanje da li treba nastaviti put ka EU po svaku cenu, Mirović odgovara: „Ne“.

„Naravno, ne treba zanemariti ekonomske veze Srbije i zemalja EU, razvojnu pomoć koju dobijamo, direktne investicije. Taj veoma uzak put kojim mi idemo je jedini u ovom trenutku. Izazovi su veliki i tiču se dva teška uslova – KiM i članstvo u NATO“, rekao je Mirović.

Upitan da prokomentariše najave da će se Aleksandar Vučić povući sa čela SNS, Mirović kaže da bi njemu možda tako bilo lakše, ali da nije za to da se on povuče.

„On se pokazao kao veliki lider, pre svega kao veliki radnik, snažna politička figura. On je potreban Srbiji. Niko razuman ne može da negira da se radi o uspešnom, odgovornom, međunarodno priznatom predsedniku koji to nije pro forme, već je predsednik sa sadržajem, koji ima konkretna dela koji na međunarodnoj sceni ima snažne kontakte“, rekao je Mirović.

On kaže i da mu se ne sviđa u SNS „novi trend prepucavanja preko medija“.

„U tome ne učestvujem i kritikujem često one koji to rade. Ne shvatam zašto se pojedini naši visoki funkcioneri međusobno optužuju preko medija. To smatram njihovom slabošću“, zaključio je Mirović.

(Tanjug)