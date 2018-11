Mirović: Poštovanje predaka, zavet potomcima

BEOGRAD – Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović smatra da je vek koji je prošao od prisajedinjenja Vojvodine Srbiji doneo ostvarenja načela Velike narodne skupštine i da je Vojvodina, uprkos nizu istorijskih iskušenja, upravo u Srbiji doživela gotovo nezamisliv napredak u svim oblastima društvenog života – od privrede, preko nauke i obrazovanja, do kulture i sporta.

„Sklad nacionalnih, konfesionalnih i kulturoloških različitosti koji u Vojvodini vlada i danas i kontinuirana i iskrena podrška očuvanju, razvoju i prosperitetu svih identiteta koji čine to svojevrsno bogatstvo, potvrda su da smo se te reči dosledno držali i da obavezu koja nam je preneta nismo zaboravili“, istakao je Mirović u autorskom tekstu za „Novosti“ povodom obelezavanja 100 godina od prisajedinjenja Vojvodine.

On kaže i da duboko veruje da je vek koji je minuo od tada do danas potvrdio reč srca i reč uma poslanika Velike narodne skupštine Jaše Tomića – „Jesmo li dobro uradili? Ako pitamo srce, kazaće – učinili ste po meni. Ako pitamo pamet i ona će nam to isto kazati“.

Podsećajući na reči koje je neposredno posle jednoglasne odluke 757 poslanika Velike narodne skupštine Bačke, Banata i Baranje o bezuslovnom prisajedinjenju Kraljevini Srbiji, izgovorio Jaša Tomić, Mirović kaže i da je to bila ozbiljna upitanost trezvenog čoveka koji je stajao na čelu kolone istih takvih ljudi, potpuno svesnih da im je dodeljena teška i uzvišena uloga da baš oni označe kraj jedne i izaberu pravi put u novoj epohi svetske istorije koja je upravo počinjala.

„Slavko Miletić, Blaško Rajić, Stevan Mihaldžić, Ljudevit Mičatek, Milica Tomić, Babijan Malagurski, Pavle Tatić, Jovan Hranilović, Marija Jovanović, Ignjat Pavlas…, samo su neka od najistaknutijih imena u toj koloni besmrtnika“, napominje Mirović.

On kaže i da je istorijske uslove za donošenje odluke o prisajedinjenju stvorila saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu kojoj je – ogromnom žrtvom i još većom hrabrošću – odlučujuće doprinela upravo Kraljevina Srbija.

„Načela slobode, ravnopravnosti i prosperiteta za sve, na kojima se odluka Velike narodne skupštine zasnivala nisu, međutim, definisana tada, naprotiv. Ta načela su bila temelj vekovne borbe srpskog, ali ne samo srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji za sopstvenu samobitnost i sopstvenu budućnost“, naveo je Mirović.

On ističe d aje simbol te borbe bio i ostao sve do danas Svetozar Miletić, a da su ona, 25. novembra 1918. godine, u Novom Sadu, samo konačno sažeta u jednu veliku i trajnu političku odluku.

Mirović je skrenuo pažnju i na jedan stav sadržan u odlukama Velike narodne skupštine, a koji glasi:

„Nesrpskim i neslovenskim narodima, koji ostaju u našim granicama, obezbeđuje se svako pravo kojim žele da, kako manjina, očuvaju i razvijaju svoje narodno biće.“

Smatra i da izražavanje tog stava nije bilo ni puka politička proklamacija, ni fraza primerena jednom zaista velikom trenutku istorije, već čvrsta reč koju su naši preci dali, odnosno ljudska i moralna obaveza koju su oni svesno preuzeli i to ne samo u svoje ime već, kako kaže, i u ime svih koji će doći posle njih.

„Uveren sam da je naša budućnost u zajedništvu i ekonomskom razvoju – budućnost koja mir i slogu dodaje načelima građanske i nacionalne ravnopravnosti. Zavetne ideje novih generacija sasvim sigurno, imaće snažne uzore među onima kojima su posvećene ove stranice“, poručio je Mirović u autorskom tekstu u dodatku „Novosti“ posvećenom obeležavanju 100 godišnjice prisajedinjenja.

