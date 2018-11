MO: Svečana akademija povodom 70 godina VFC Zastava filma

BEOGRAD – Vojnofilmski centar „Zastava film“ obeležio je značajan jubilej, 70 godina postojanja, svečanom akademijom u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Bogatom programu u čast jubileja i 14. novembra – Dana te vojne filmske ustanove, svojevrsnog svedoka i hroničara istorije, prisustvovali su sinoć predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kulturnih i javnih institucija, kao i prijatelji „Zastave“, kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Povodom jubileja, za izuzetne zasluge u oblasti kulture, od značaja za sistem odbrane i Vojsku Srbije, doprinos ugledu Republike Srbije u zemlji i inostranstvu, predsednik Republike Aleksandar Vučić odlikovao je VFC „Zastava film“ Sretenjskim ordenom trećeg stepena.

Istim povodom, ministar odbrane Aleksandar Vulin dodelio je toj vojnofilmskoj kući Vojnu spomen medalju za izuzetan doprinos sistemu odbrane.

Direktor Centra, potpukovnik Goran Ikonić, ističući značaj jubileja, ukazao je da, kada se na to doda bogato stvaralaštvo, obilje priznanja i ogromno iskustvo, onda je slavljenik zaista srećan i „imao se rašta i roditi“.

„Nama sadašnjoj generaciji zaposlenih pripala je čast da proslavimo veliki jubilej naše kuće, koja sa svojom Vojskom živi već sedam decenija. Zahvalni smo i ponosni na sve predhodne generacije zastavinih radnika, na sjajne filmske radnike koji su ostavili dubok trag, na žalost nedovoljno apostrofiran, u istoriji posleratne jugoslovenske kinematografije“, naglasio je Ikonić.

On je, takođe, podsetio da nema mnogo ovakvih ustanova u okruženju i šire, kao i to da su one privilegija samo razvijenih armija, a među njima i Vojske Srbije.

„Zahvalni smo našim vojskovođama i vojnim rukovodiocima od vojvoda (Živojina) Mišića i (Petra) Bojovića, do sadašnjeg vrha sistema odbrane, koji su znali šta znači ovakva kuća u vojsci i kakva je snaga filma – tog moćnog oružja. Zahvaljujući njima i njihovoj viziji, vojna kinematografija u Srbiji je nastala skoro sa pojavom prve filmske kamere u svetu, a ‘Zastava film’ živi sve ove godine, na dobrobit naše Vojske, našeg društva i srpske kinematografije u celosti“, rekao je potpukovnik Ikonić.

Dodao je da „Zastava film“, ustanova u sastavu Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, sedam decenija prati vojnički život, beleži društvene događaje, neguje vojničke tradicije i aktivno učestvuje u kulturnom i javnom životu.

„Zato s pravom možemo reći da smo najverniji hroničari i istoričari jednog vremena iz vizure života Vojske, prožetog mnoštvom događaja i svedoci postojanja i nestajanja nekoliko vojski i država. ‘Zastava film’ je danas jedna mala, moderna produkcija tehničko-tehnološki i stručno opremljena da realizuje mnogobrojne složene zadatke u okviru sistema odbrane i da pun doprinos kulturnom životu srpskog društva. Nošeni iskustvom naših predhodnika i vođeni sopstvenim znanjem, spremni smo da ‘Zastavu’ pratimo u još dublju starost i još veće pobede“, istakao je potpukovnik Ikonić, dodajući da će „Zastava“ i u buduće biti verni pratilac sistema odbrane i kamerom beležiti vojnički život, osluškivati potrebe novog vremena i uvek biti u korak sa njim.

O tome šta je obeležilo sedam decenija postojanja te vojno-filmske kuće, gostima na sinoćnoj svečanosti dočarao je dokumentarni film „Nišan i kamera“, koji je pokretnim slikama ispričao priču o ovoj posebnoj ustanovi, ističući njen istorijski značaj i domete. Film, takođe, svedoči i o više od 1.000 nastavnih, 200 dokumentarnih, kao i o ostalim vidovima filmskog stvaralaštva kojima se tokom sedam decenija više od 500 zaposlenih u „Zastava filmu“ predstavilo gledalačkoj publici.

Na svečanosti, za višedecenijsku saradnju i doprinos razvoju vojne kinematografije „Zastava film“ dodelila je Povelje Radio-televiziji Srbije, Jugoslovenskoj kinoteci i Filmskim novostima.

U nastavku svečanosti, u holu Doma Vojske, povodom jubileja, za sve goste priređena je i postavka „Ratni foto-reporter Rista Marjanović“ posvećena Velikom ratu, čiji su autori Milojko Gordić i Snežana Negovanović.

Takođe, premijerno je predstavljena i numera „Miruj srce“ iz produkcije najnovijeg filma Centra „Rado Srbin ide u vojnike“ reditelja Dragana Elčića.

Na svečanosti su u umetničkom i dramskom programu nastupili i Umetnički ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ i Mešoviti hor Ministarstva odbrane.

Istorija „Zastava filma“ počinje u leto 1948. godine, kada je formirano Odeljenje za proizvodnju filmova Jugoslovenske armije u Beogradu. Prva ostvarenja su Filmski pregledi iz Jugoslovenske armije – hronike i komentari armijskog i društvenog života. Današnji naziv, Vojnofilmski centar „Zastava film“ dobija 1962. godine.

Prvi nastavni, edukativni film, „Obuka u bacanju ručnih bombi“ režira Čoči Mikijeli (1948), a ova vrsta filma postaje „Zastavina“ osnovna, ali ne i jedina delatnost. Otvorena prema javnosti, „Zastava“ privlači veliki broj filmskih stvaralaca, od kojih će neki postati značajna imena jugoslovenskog filma, dodaje se u saopštenju Ministarstva odbrane.

