Moja borba za Kosovo kao borba Davida i Golijata. . .

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je njegova borba da izdejstvuje nešto za Srbiju, kad je reč o Kosovu i Metohiji, borba Davida pred Golijatom koji se zove – ceo zapadni svet i Albanci, zajedno.

U intervjuu za RTS na pitanje šta je bio tačno njegov plan za Kosovo, Vučić kaže:

„Kako ste to mogli da čujete do kraja usred razgovora o nečemu, sad ti razgovori i ne postoje, ne znam ni šta bih ponudio narodu.To je bila moja borba kao Davida pred Golijatom koji se zove ceo zapadni svet i Albanci zajedno, da dobijemo nešto za Srbiju i srpski narod.“

Na pitanje da li je bio nadomak toga, on odgovara da nije, ali da su neki počeli da slušaju.

„Ali, sam shvatio da to u Srbiji niko nije želeo. Kažem vam da ćemo mnogo više problema imati od toga…Nismo želeli da razumemo svoju poziciju. Danas je naša ekonomska situacija bolja, voda nam je do brade, a ne kao ranije do nosa, a mislimo da možemo sve, pa i ono što ne možemo“, kaže on.

Kaže da dobro poznaje Srbiju i razume šta narod kaže i poručuje, ali da se ne upravlja time, već onim što vidi i čuje, jer mu je dostupno da vidi i čuje nešto više od drugih.

Kako kaže, postavljalo se i pitanje da li on želi dobro Srbiji, iako je posvećen onom što je najbolje za zemlju i narod.

„Ko mi je verovao da ćemo imati rast, ekonomiju koju hvali MMF? Da li je tada neko stavrno mislio da penzionerima želim zlo? Ne, mislio sam dobro, da imamo jaču zemlju koja može da zastupa nacionalne interse, koja može da se bori za KiM, da traži nešto nešto za narod, a ne samo da čekaju da formalno priznamo nezavisnost.

(Tanjug)