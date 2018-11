Mondolini: Slučaj zastave ne sme baciti senku na slavne dane

NOVI SAD – Ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni kazao je da Francuska dobro razume da je slučaj „zastave Kosova“ u pariskom Notr Damu težak za Srbiju, ali da je namera Francuske da se iskaže poštovanje žrtvama rata na svim stranama u Evropi, kako pobednicima, tako i poraženima.

Mondoloni je gostujući na RTV1 rekao da 11. novembra u Parizu smisao nije u pobedi saveznika, koja je proslavljana velikom vojnom paradom uz učešće i srpske vojske u prvim redovima, već u sećanju na žrtve rata i na mir, što je i bio razlog da predsednik Makron pozove i poražene u Prvom svetskom ratu, „neke zemlje koje nisu ni postojale“, navodeći KAZAHTSAN, Uzbekistan, Irsku, Kosovo.

„Ovaj događaj sa zastavom Kosova ne sme da baci senku na naše slavne dane iz 1918. godine, na izuzetno blisko savezništvo i na doba ‘bratstva u oružju'“, poručio je Mondoloni.

Mondoloni je naveo da je dužnost da se sećamo gde je bila Srbija, koja se branila, što, dodaje, ne treba relativizovati.

On je podsetio na srpske žrtve u ratu, na činjenicu da je 28 procenata stanovništva Srbija izgubila, a 3/4 ljudstva izgubila je srpska vojsca.

„Niko ne dovodi u pitanje ključnu ulogu Srbije u Prvom svetskom ratu, posebno ne Francuska. To je stvarnost i to su činjenice. Srbija je bila centralni akter Istočnog fronta“, naveo je Mondoloni.

Kao jedan od simbola velike zajedničke pobede i prijateljstva Francuske i Srbije, Mondoloni je pomenuo obnovljeni spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, koji će otvoriti francuski predsednik Makron u decembru prilikom posete Srbiji.

Kako je rekao, taj je monument jedinstven u svetu.

„Nigde u svetu nema ovakvih spomenika. Imate spomenike ličnostima, ali čitavoj jednoj zemlji, to ne postoji“, naveo je Mondoloni.

Na temu odnosa Beograda i Prištine, Mondoloni očekuje da će mogući razgovori predsednika Srbije i Kosova, Vučića i Tačija u Parizu 11. novembra biti prilika „koja može da posluži napretku“.

„Mi nemamo crvenih linija, Beograd i Priština treba da dođu do globalnog rešenja, koje će biti trajno i doprineti stabilnosti regiona. Za nas nema crvenih linija niti blanko čekova, mi se ne suprotstavljamo rešenju, a principijelno ni razgraničenju“, objasnio je Mondoloni.

Potreban je dogovor koji će konačno da reši ovo pitanje i Francuska neće da deli lekcije, rekao je ambasador.

„Što pre to bolje, i nama je trebalo puno vremena da se pomirimo sa Nemcima, a da ne kažem sa Englezima“, zaključio je Mondoloni.

