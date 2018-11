Mondoloni: Makronovo pismo nije protokolarno

BEOGRAD – Pismo predsednika Francuske Emanuela Makrona predsedniku Aleksandru Vučiću nije protokolarno, upućeno je samo Srbiji, to je prijateljsko pismo srpskom narodu, izjavio je danas francuski ambasador u Beogradu Frederik Mondoloni.

„To je prijateljsko pismo koje je predsednik Republike uputio predsedniku Aleksandru Vučiću. Prvo – da bi crno na belo podvukao sav značaj koji Francuska pridaje žrtvama Srbije tokom Prvog svetskog rata i koliko priznajemo strašne patnje kroz koje je prošao srpski narod. Patnje koje Srbiju svrstavaju u prvi red zemalja koje su podnele žrtve, a drugi razlog je da izrazi zadovoljstvo zbog dolaska u Srbiju. To je pismo koje nije protokolarno, i to je pismo koje je upućeno samo Srbiji, to je prijateljsko pismo predsednika Makrona srpskom narodu“, rekao je Mondoloni.

Mondoloni je u Dnevniku RTS-a ponovio da je odnos prema Srbiji na obeležavanju stogodišnjice Velikog rata u Parizu bio „za žaljenje“ i zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je pozitivno reagovao na prve zvanične reakcije nakon incidenta 11. novembra.

Na pitanje može li se možda Makronovo pismo tumačiti i kao izvinjenje, Mondoloni je odgovorio da je u svakom slučaju bilo reakcija i da je on o tome govorio već 12. novembra ujutru u svojstvu ambasadora Francuske i u svoje lično ime.

„Dakle, to je bila zvanična reakcija. Konsultacije su se nastavile, a zatim ovo pismo u potpunosti zatvara to pitanje i pokazuje našu želju da zajedno sa Srbijom pripremamo budućnost. Primećujem, predsednik Vučić i vlasti Srbije takođe su reagovale pozitivno na naše prve reakcije i ja im na tome zahvaljujem. Odmah nakon incidenta od 11. novembra, koji je za žaljenje“, naveo je ambasador Francuske.

O predstojećoj poseti Makrona Srbiji, 5. i 6. decembra, Mondoloni kaže ta je to jako važna poseta.

„To je prva poseta jednog predsednika Francuske Srbiji posle 17 godina. To pokazuje našu volju da se iznova angažujemo, veoma snažno u Srbiji, u regionu. Naša volja je da još više razvijamo naše partnerstvo na političkom, kulturnom i ekonomskom planu, to je za nas veoma značajno. Poseta za koju želimo da bude upečatljiva za naše strateško partnerstvo“, istakao je Mondoloni.

On je naveo da će jedna od tema o kojoj će biti reči biti i dijalog Beograda i Prištine.

„Francuska nedvosmisleno podržava težnju Srbije da se priključi EU. Pitanje je ulaska u Uniju i mi podržavamo to pristupanje. I, naravno, regionalno pomirenje, i to je tema, veoma važna. Znamo da je od pre nekoliko godina Srbija učinila značajne napore što se ove teme tiče, a na regionalnom planu je tu dijalog Beograda i Prištine, to će biti jedna od tema o kojoj će biti reči“, kazao je Mondoloni.

O tome da li postoje naznake da će biti potpisan neki konkretan ekonomski sporazum, Mondoloni kaže da će biti izraženo zadovoljstvo jer je Srbija izabrala da koncesiju za aerodrom poveri francuskom preduzeću „Vensi“.

Kako je istakao, radi se o partnerstvu sa kojim su svi na dobitku.

„Aerodrom ostaje srpski, ali će biti data koncesija na 25 narednih godina. Govoriće i o centru za preradu otpada u Vinči, o francusko-japanskom konzorcijumu ‘Suez’, koji je veoma značajan. Zatim, sve više dovodimo malih i srednjih francuskih preduzeća, takođe imamo preduzeće ‘Mišlen’ u Pirotu koje zapošljava mnogo srpskih radnika, preduzeće ‘Šnajder elektrik’ koje se nalazi u Novom Sadu. Nadajmo se da ćemo moći da zaključimo značajne ugovore, a imamo i projekte u oblasti infrastrukture“, rekao je Mondoloni.

Ambasador Francuske je naglasio da francusko-srpska trgovinska razmena veoma napreduje i da će dostići milijardu evra razmene godišnje.

„Sto francuskih preduzeća u Srbiji zapošljava oko 11.000 ljudi i nadam se da ćemo u naredne dve, tri godine još više povećavati ove brojke. Možemo još više i mi želimo još više“, konstatovao je Mondoloni.

Na pitanje da li očekuje gostoprimstvo srpskog naroda prilikom posete Makrona Srbiji, Mondoloni je odgovorio da je predsednik Vučić rekao da se nada da će srpski narod veoma dostojno dočekati francuskog predsednika.

„Ja u to ne sumnjam, već godinu dana živim u Srbiji i znam do koje mere se u Beogradu voli Francuska. Znam do koje mere su Srbi gostoprimljivi ljudi, sa kojima imamo mnogo zajedničkih stvari, dakle nismo zabrinuti. Pokušaćemo da mu pokažemo ovaj lepi grad, Beograd i nadamo se da će nas vreme poslužiti jer ipak dolazi u decembru, ali mislim da će biti veoma prijatno. Predsednik nas je jasno zamolio da vidimo u kojoj meri možemo da mu omogućimo da malo više otkrije Beograd“, kazao je Mondoloni.

(Tanjug)