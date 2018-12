Multinacionalne kompanije neguju rodnu ravnopravnost

BEOGRAD – Žene zaposlene u multinacionalnim kompanijama manje su izložene rodnoj diskriminaciji u odnosu na žene koje rade u malim i srednjim preduzećima, rekla je danas poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Ona je na tribini „Položaj žena u multinacionalnim kompanijama“ rekla da je na osnovu nekih dostupnih istraživanja diskriminacija manja u velikim kompanijama, ali da je svakako važno da žene svaki oblik narušavanja prava prijavljuju.

„Godinama već je pol među vodećim uzrocima za pritužbe o diskriminaciji, to ne znači da ima više diskriminacije, već da su žene spremne da pričaju o tome“, navela je ona i dodala da sve veći broj kompanija potpisuje povelju ravnopravnosti.

Kako kaže, prednost multinacionalnih kompanija je što neguju vrednosti različitosti koje se posmatraju kao bogatstvo i doprinos profitu.

Dodaje, da bi takvi principi trebalo da se primenjuju i na mala i srednja preduzeća, jer se u njima češće dešava da zaposleni rade poslove van svojih zadataka, da ostaju neplaćeno prekovremeno i drugo, jer misle da nisu zaštićeni zakonom i ne žele da izgube posao.

„Pitanje ravnopravnosti nije žensko pitanje, a veća prava za žene ne znači manje prava za muškarce, to je naša zajednička borba“, zaključila je Janković.

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, koja je organizovala tribinu, Ranka Savić navela je da je pitanje rodne ravnopravnosti, ne samo humanističko već i ekonomsko.

„Dobro je što poslodavci počinju da shvataju značaj ovog pitanja i da mu posvećuju sve veću pažnju. Na osnovu pozitivnih rezultata kompanije Filip Moris možemo da dođemo do znanja i da implementiramo njihove dobre prakse i na druge delove srpskog društva“, rekla je ona i ocenila da se stvari menjaju na bolje, te da su se žene osnažile da govore o pitanjima diskriminacije.

„Bilo je do pre 10,15 godina nezamislivo da žene budu na direktorsim mestima u kompanijama kao što su IBM, Google, Facebook, danas je to normalno, a posebno me raduje što se na Forbsovoj listi najbogatijih ljudi sveta nalazi 140 žena“, istakla je Savić.

Direktorka ljudskih resursa za jugoistočnu Evropu u „Philip Morris International“ Tatjana Jovanović navela je da je za ženu moguće da ostvari i karijeru i ispunjen privatni život, ali da je podrška poslodavca neophodna.

„Filip Moris u Srbiji ove godine dobija globalni sertifikat ‘equal pay’ koji znači da su muškarci i žene na istom položaju potpuno jednako plaćeni“, podvukla je ona i dodala da usklađivanje posla i porodice za ženu može biti izazov, ali da nije nemoguće.

„Prepreke uvek postoje, ali bitno je da poslodavac vrednuje zaposlene na osnovu postignuća, stava i odnosa prema rad, a ne po veri, rasi, naciji ili polu“, zaključila je ona.

