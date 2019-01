Muškoljaj: Sudbina vlade i Haradinaja je u Tačijevim rukama

PRIŠTINA – Politički analitičar Imer Muškoljaj veruje da će Priština ukinuti takse na srpsku robu, jer, kako kaže, drugog izbora nema, a ubeđen je da na Kosovu neće biti vanrednih izbora, te da cela priča oko toga služi za sticanje poena na ununutašnjoj političkoj scebni sceni,gde su svi svesni da dijalog nema alternativu.

Komentarišući Haradinajevo pismo premijerima zemalja Kvinte u kojima postavlja uslove koje Srbija, SAD i EU, kako je naveo, moraju da ispune da bi takse bile ukinute, kaže da ne ne zna kakav će odgovor na to biti, ali verujem da će taksa biti suspendovane.

„Biće suspendovane onako kako je predsednik parlamenta Kadri Veselji najavio za 120 dana – a to je rok, kako su nam rekli naši politčari a i strani da bi mogao da bude postignut sporazum između dve zemlje“, kazao je prištinski analitičar za Tanjug.

On objašnjava da je logično da takse bude suspendovane bez obzira šta Haradinaj kaže, jer je navodi, više puta uradio nešto što je tvrdio da se neće desiti, kao i da Haradinaj nije zainterosvan za nove izbore, jer želi da bude premijer i u njegovoj dobrobiti nije da raspiše nove izbore.

Muškoljaj, ocenjuje da , ako neko želi nove izbore u Prištini, to je Tači i on sa svojom bivšom strankom PDK može to da uradi.

„Samo je Tači taj čovek koji može da utiče na pad vladajuće koalicije i raspisivanje izbora. Haradinaj o tome ne odlučuje i zato kaže da bi ova nedelja mogla da bude poslednja za njega.

To je istina, on ne zna šta će se desiti sa njim, jer je njegova sudbina i sudina vlade u rukama Tačija“, kazao je Muškoljaj za Tanjug.

(Tanjug)