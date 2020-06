Na protestu ispred Vlade Srbije zatražena hitna zabrana izgradnje MHE

Učesnici protesta pod nazivom „Naše reke, naše šume, naš vazduh, naša zemlja“ zahtevali su danas u Beogradu da nadležni momentalno zabrane izgradnju derivacionih mini-hidroelektrana (MHE) u Srbiji.

Jedan od vodja pokreta „Odbranimo reke Stare planine“ Aleksandar Jovanović Ćuta kazao je na protestu ispred Vlade Srbije da će biti proglašena ekološka autonomija Parka prirode „Stara planina“ zbog toga što, kako je rekao, „pogrebna preduzeća reka“ tamo grade MHE.

„Država je pred izborom – ili će sprovoditi zakon, ili ćemo imati ‘Topli Do’ na nekoliko mesta. U Toplom Dolu samo pukom srećom niko nije stradao. Ja sam razmišljao da se skupimo ovde i blokiramo (auto-put) E75. Dokle ćemo da šetamo, dokle ćemo da ih molimo“, rekao je on.

To znači, objasnio je Jovanović, da će se gradjani boriti protiv MHE kako su to čini u selu Topli Do, sve dok se ne uspostavi „pravna dražva“.

„Ako ne budete vadili cevi, za šta je prošao rok od godinu dana, mi ćemo. Od ovog trenutka prekidamo svaku komunikaciju sa svim organima Srbije“, kazao je on.

Dodao je da će moći da razgovaraju samo emisiji Radio-televizije Srbije u direktnom prenosu, u kojoj bi učestvovali predstavnici države, struka, predstavnici društva i investitori.

Govoreći o sastanku gradjana koji se zalažu za zabranu izgradnje MHE sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u septembru prošle godine, Jovanović je naglasio Vučić nije ispunio obećanja.

Dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić izjavio je MHE nanose „neverovatnu štetu“ životnoj sredini i remete ekosistem, a proizovde „nepristojno malo električne energije“.

„Izaziva i nezadovoljstvo desetina hiljada ljudi, samo da bi pojedinci i interesne grupe bile još bogatije. To je najbesmislenija aktivnost koja se sprovodila pod parolom energestske bezbednosti ove zemlje“, kazao je Ristić na protestu.

Takodje, Ristić je podsetio na sastanak sa vrhom države i iznetim predlozima da se zabrani izgradnja MHE u zaštićenim područijma, da se formira državna komisija sastavljena od predstavnika ministarstava, nezavisnih eksperata i predstavnika gradjana koji se bore protiv MHE.

Naveo je da su Aleksandar Vučić i Ana Brnabić te predloge podržali, ali da ništa nije učinjeno.

Dodao je da je samo ministar za zaštitu životne sredine „nešto učinio“ i doprineo borbi protiv MHE.

Protest ispred zgrade Vlade Srbije organizovao je pokret „Odbranimo reke Stare planine“.

(Beta)

