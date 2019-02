Na sednici vlade nije bilo reči o sukobu Dačića i Popovića

BEOGRAD – Polemika između ministra Ivice Dačića i Nenada Popovića oko toga šta bi trebalo da bude državna politika o Kosovu i Meothiji – razgraničenje, kao što kaže Dačić ili stav da je „celo Kosovo Srbija, ni metar manje“, što zastupa Popović, nije dobila epilog na sednici vlade u četvrtak, piše „Politika“.

„Ne znam zašto sedi u vladi ako se ne slaže sa predlogom predsednika. Stvarno ne znam“, rekao je Dacičh reagujući na Popovićeve reči i najavio da će ga to i lično pitati.

Dačić za „Politiku“ kaže da Popoviću nije postavio to pitanje, iako su se sreli na sednici vlade.

„Nisam razgovarao sa Popovićem. Predsedvao sam sednici vlade i nisam hteo da otvaram to pitanje“, objasnio je Dačić.

Inače, Dačić je ponovio ranije danas će se srpski narod izjasniti na referendumu o sporazumu sa Kosovom, ako ga bude, a kolegu iz Vlade Nenada Popovića, s kojim se otvorila debata o ideji razgraničenja – da li je ona u suprotnosti sa Ustavom ili ne, pita zašto je u vladi ako se slaže sa predlogom predsednika države.

Popović smatra da ideja o „razgraničenju“ ne može da bude zvanična državna politika, jer je ona, u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije u čijoj preambuli stoji da je Kosovo sastavni deo teritorije Srbije.

Celo Kosovo je Srbija, ni metar manje, navodi Popović, a Dačić podseća da je Beograd ušao u dijalog sa jasnom pozicijom da je Kosovo autonomija u okviru Srbije.

Na stav Popovića da „nikakvu drugu politiku, osim postizanja kompromisa u okviru Ustava Srbije i Rezolucije 1244, Vlada nikada nije utvrdila“, reagovao je danas i predsednik Vučić rečima:

„Svaka cast, tako bi trebalo, i super je to, nego – što to nisi uradio 2008. godine, jer si bio potpredsednik tada vladajuće stranke. Što to nisi zaštitio tada? Mi ga danas štitimo“.“

(Tanjug)