Nacionalne savete bira 22 manjinske zajednice

BEOGRAD – Pripadnici 22 manjinske zajednice u Srbiji biraju danas svoje predstavnike za Nacionalne savete nacionalnih manjina.

Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave Ivana Antić rekla je za Tanjug da 18 nacionalnih manjina članove Saveta bira na neposrednim izborima, a četiri – hrvatska, crnogorska, makedonska i ruska putem elektorskih skupština.

Te četiri elektorske skupštine biće održane u Beogradu od 12 sati. Članovi Saveta imaju ovlašćenja u oblasti kulture, informisanja i obrazovanja i službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Njihov broj zavisi od brojnosti nacionalne zajednice – minimalan je 15, a maksimalan 35.

„Nacionalne manjine do 10.000 ljudi biraju 15 članova Saveta, do 20.000 – 19, do 50.000 – 23, a ukoliko ih je između 50 i 100.000 biraju 29 članova Saveta“ rekla je Antić.

Ona je navela da će sve nacionalne manjine, poput Mađara, Bošnjaka, Roma, koje imaju više od 100.000 pripadnika, birati 35 predstavnika.

Antić je podsetila da prestavnici poljske i ruske zajednice do sada nisu imali formirane savete.

Najviše listi – sedam, odnosno šest podneli su Rusini i Albanci. Romi su predali pet, Bošnjaci, Rumuni i Slovaci po četiri, Aškalije, Egipcjani, Nemci i Česi po tri liste. Bugari, Bunjevci, Vlasi i Mađari imaju po dve liste, dok su grčka, poljska i slovenačka manjina prijavile po jednu.

