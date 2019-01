Nacrt Akcionog plana: Izmena Ustava 2. i 3. kvartal 2019.

BEOGRAD – Prvim Nacrtom revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, promena Ustava u oblasti pravosuđa predviđena je za drugi i treći kvartal ove godine, a odmah zatim, do kraja godine i usvajanje seta pravosudnih zakona.

Izbor novih članova pravosudnih saveta predviđen je na proleće 2020. godine.

U prvom Nacrtu, koji je danas Ministarstvo pravde Srbije objavilo je svom sajtu radi javne rasprave,

predviđeno je da se proglašenje proglašenje i donošenje izmena Ustava obavi u trećem kvartalu, što znači da bi do kraja septembra trebalo da se održi referendum o izmenaama Ustava koje usvoji Narodna skupština.

Nakon toga, u četvrtom kvartalu ove godine, Nacrt predviđa usvajanje zakona koji će biti usklađeni sa novim ustavnim rešenjima i to : Zakona o Visokom savetu sudstva, Zakona o Visokom savetu tužilaca, Zakona o sudijama, Zakona o uređenju sudova, Zakona o javnim tužilaštvuma i Zakona o Pravosudnoj akademiji.

Za Izbor novih članova Viskog saveta sudija i Visokog saveta tužilaca, u skladu sa novim ustavnim i zakonskim rešenjima, određen je drugi kvartal 2020. godine.

Inače, Vlada je krajem novembra uputila predlog Skupštini za izmenu Ustava u oblasti pravosuđa koji bi pred poslanicima trebalo da se nađe na redovnom zasedanju parlamenta, u martu.

Ukoliko Predlog Vlade podrži dve trećine poslanika, krenuće se u proceduru za promenu Ustava.

Povodom revidiranog Nacrta za poglavlje 23, Ministarstvo pravde će organizovati okrugle stolove, a prvi će biti 5. februara 2019. godine, saopšteno je iz Ministarstva.

U saopštenju se navodi da se u cilju formulisanja teksta radne verzije Akcionog plana za Poglavlje 23, naročito imalo u vidu da izmene na pravi način reflektuju prelazna merila, uvažavaju ocene ispunjenosti aktivnosti koje je dao Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, dostavljene priloge odgovornih subjekata navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 23, kao i uočene teškoće u realizaciji i praćenju sprovođenja realizacije aktivnosti.

(Tanjug)