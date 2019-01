Nacrt zakona o sprečanju korupcije na raspravi u februaru

BEOGRAD – Nacrt zakona o sprečavanju korupcije, koji je u potpunosti usklađen sa preporukama GREKO, naći će se u februaru na javnoj raspravi, najavio je danas pomoćnik minitra pravde Čedomir Backović, na konferenciji povodom završetka tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”.

Novim zakonom, kako je naveo Backović, se vrši razgraničenje i jasno regulisanje pojmova kumulacije javnih funkcija i sprečavanje sukoba interesa.

„Nacrtom novih zakonskih rešenja proširuje se krug obveznika koji dostavl?aju izveštaje o imovini i podatke za kontrolu izveštaja o imovini i prihodima. Istovremeno, proširuju se ovlašćenja Agencije tako da može da vrši vanredne provere imovine i postupa po anonimnim prijavama“, istakao je Backović.

Biće, kako je dodao, ojačana i uloga Agencije u sprečavanju korupcije i sprečavanju i rešavanju sukoba interesa javnih funkcionera, kroz obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa nezavisnosti i proširivanje nadležnosti i prava Agencije na neposredan pristup podacima drugih javnih organa, postupanje po anonimnim pritužbama i po sopstvenoj inicijativi, podnošenje krivične prijave, zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i inicijative za pokretanje disciplinskog postupka. Novi zakon treba da omogući uvođenje jasnijih i strožih pravila o odgovornosti funkcionera, kao i pobol?šanje efikasnosti rada Agencije i jačanje njene nezavisnosti, kroz unapređenje njenog pravnog položaja, nadležnosti, uspostavl?anje nove organizacije, čime se značajno osnažuju njena ovlašćenja.

Backović je dodao da i pored svih napora koje Vlada Srbije kontinuirano čini da ojača domaći normativni okvir, svesna da korupcija, ne pozanaje državne granice.

„Zato je međunarodna saradnja u ovoj oblasti odvelikog značaja. Otkrivanje i gonjenje koruptivnih krivičnih dela i radnji nezamislivo je bez razmene informacija između različitih državnih organa kako u nacionalnim, tako i međunarodnim okvirima“, zaključio je on.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici istakao je da borba protiv korupcije nije važna samo zbog priključivanja Srbije EU, već i zbog njenih građana i njihovog osećaja poverenja i sigurnosti.

On je naglasio da EU ohrabruje Ministarstvo pravde da izađe sa novim zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije jer to prvi korak u efikasnijoj borbi.

Predsednik Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Italije Rafaele Kantone istakao je da je borba protiv korupcije važna za socijalni progres zemlje ali je i strateški prioritet za pridruženje EU.

„Mi slavimo ovaj Projekat jer verujemo da je došlo do jačanja Agencije za borbu protiv korupcije kako bi mogla da sprovodi aktivnosti iz svog statuta”, rekao je Kantone i izrazio nadu da će Srbija što pre usvojiti najavljeni novi zakon.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić zahvalio je EU i partnerima na sprivođenju projekta koji je trajao dve i po godine, a posebno Italiji i Španiji.

Prema njegovim rečima, tokom projekta ojačani su kapaciteti Agencije, izrađena je analia zakonodavnog okvira, sprovedene su obuke i razmenjena iskustva sa državama članicama EU, ojačana saradnja sa državnim institucijama, nevladim organizacijama i medijima.

Ovaj projekat je, kako je naveo, usklađen sa Akcionim planom za poglavlje 23, s obzirom da je Srbija na putu ka pridruživanju članstvu EU.

U uvodom izlaganju na konferenciji su se obratii i ambasadori Italije i Španije Karlo lo Kašo i Migel Fuertes Suarez, šef kabineta italijanskog ministra pravde Fulvio Baldi, pomoćnik ministra finansija Marko Jovanović i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Projekat je finansirala EU sa 2 miliona eura i trajao je 30 meseci.

(Tanjug)