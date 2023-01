NADA: Rezolucija Evropskog parlamenta potvrđuje da je priznanje secesije KiM uslov za ulazak u EU

Koalicija NADA je danas u Beogradu saopštila da „najoštrije osuđuje Rezoluciju Evropskog parlamenta gde se od Beograda traži da uslov za ulazak u EU bude priznanje secesije Kosova i Metohije i uvođenje sankcija Rusiji“.

Nova Demokratska stranka Srbije (DSS) i Pokret za obnovu kraljevine Srbije (POKS), koji čine koaliciju NADA, pozvali su Vladu Srbije i predsednika, „da konačno prihvate činjenicu da se od nas to traži“.

„Evropski zvaničnici su ko zna po koji put, a sada i kroz Rezoluciju EP, jasno rekli da je uslov za pristupanje Srbije EU, priznanje secesije Kosova i Metohije. Traži se od Beograda da dođe do sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, koje na kraju podrazumeva međusobno priznanje. To je uslov za evrointegracije i to više ne treba dovoditi u pitanje. Za nas je to apsolutno neprihvatljivo, a svaki novi sporazum ili rezolucija koja dolazi sa zapada, ide u tom smeru“, izjavio je poslanik i potpredsednik Novog DSS-a Predrag Marsenić.

Predsednik POKS-a Vojislav Mihailović je u pisanoj izjavi naveo da su „iz mnogo razloga nedopustive sankcije Ruskoj federaciji“.

„Poput podrške u međunarodnim odnosima koje nam ona daje u vezi kosovskog problema i odbrane tvorevine Republike Srpske. Takođe, ni ekonomski argumenti za uvođenje sankcija nisu relevantni, s obzirom da kapital beži iz zemalja EU zbog velike cene gasa. Nema pritisaka koji te argumente i stavove može promeniti“, naveo je Mihailović.

(Beta)

