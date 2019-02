Najveći problem zdravstva odlazak lekara i, posebno, sestara

BELA CRKVA – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas popodne da je Srbija 2012. godine bila najgora u Evropi, prema indeksu koji meri stanje u zdravstvu u EU, dok je danas bolja od osam zemalja.

Tokom obilaska bolnice za plućne bolesti u Beloj crkvi, Vučić je, upitan koliko je uloženo u zdravstvo od 2014. godine, rekao da su nabavljene nove medicinske mašine – od gama noža, akceleratora, kao i da su renovirana odeljenja i cele bolnice u Srbiij.

„Bez obzira na sve to, mnogo se sekiram, jer koliko god da ulažete uvek naiđete na nešto što nije obnavljano decenijama i što liči na ‘šupu i rupu’, a ne na dom zdravlja“, rekao je Vučić.

On je istakao da je najveći problem u zdravstvu to što zemlju napuštaju lekari i, posebno, medicinske sestre.

Da bi se to zaustavilo potrebno je povećati plate medicinskim sestrama i lekarima i to tako da budžet to izdrži, ukazao je predsednik.

Upitan da li država ima u budžetu dovoljno novca za to, Vučić je kazao da se uvek ostavi nešto više novca zbog eventualnih elementarnih nepogoda ili poplava, kako bi se moglo intervenisati.

„Dakle, imamo, ali potrebna su nam veća povećanja, 30 odsto da uvećamo da bi ljudi bili motivisani da ostanu ovde“, kazao je Vučić.

Dodao je da, kada bi lekar specijalista imao platu od 2.200 evra, onda ne bi „jurio“ u neku evropsku zemlju, te konstatovao da su za to potrebna mnogo veća povećanja.

Kako kaže, ukoliko bi drastična povećanja bila u medicinskom sektoru, u drugom delu javnog sektora bi se odmah pobunili i pitali zašto nema povećanja i tamo, te dodaje da ne može da objasni i kaže da je u svetu veća potražnja za medicinskim radnicima, nego za, na primer, sekretaricama u javnom sektoru.

Kaže i da bi toliko povećanje u javnom sektoru dovelo do razaranja privatnog sektora i ekonomije, kao što je bilo 2008. godine.

„To je vrzino kolo u kojem moramo pažljivo da se ponašamo, da jačamo našu ekonomiju i uz jačanje ekonomije, da radimo na tome“, rekao je Vučić.

(Tanjug)