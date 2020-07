Napadnut novinar portala Nova.rs

Novinara Nova.rs Vojislava Milovančevića napala je grupa huligana i razbila mu je glavu dok je izveštavao sa protesta ispred Skupštine, prenosi taj portal.

„Pratio sam i snimao šta se dešava na inače mirnom protestu. Video sam neko komešanje u parku kod Skupštine, tada mi je prišla grupa momaka sa kapuljačama. Jedan od njih se, kada je video da snimam, zaleteo ka meni i pitao ‘šta snimaš’. Rekao sam mu da sam novinar i onda me je udario, mislim bokserom. Zamahnuo je dva puta i treću put me je pogodio u potiljak i raskrvario mi je glavu“, rekao je on.

Milovančević se zahvalio svim ljudima koji su mu na licu mesta pritrčali u pomoć. „Njega su odvukli, a meni je prišlo dvoje, troje ljudi da pomogne. Bile su tu i naše kolege, sačekali smo zajedno Hitnu pomoć“, rekao je on.

„Moram da kažem da se brzo skupilo dosta ljudi koji su želeli da mi pomognu, čak su i sa prozora zgrade bacili alkohol ako nam zatreba da se sanira rana. Ne znam da li bih sad mogao da prepoznam te momke, nekoliko njih je bilo i jedan niži od njih me je udario“, dodao je Milovančević.

(Beta)

