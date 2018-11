Narednih dana pretežno sunčano, od nedelje oblačno, hladno

BEOGRAD – U Srbiji će ujutro po kotlinama i visoravnima zapadne i juzne Srbije biti maglovito.

Do kraja dana uglavnom sunčano, izuzev u Negotinskoj Krajini, uz slab i umeren jugoistocni vetar, u košavskom području i jak, a u Juznom Banatu i Donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -2 do 9, u Juznom Banatu oko 12 C, najvisa dnevna od 17 do 21 C, u Negotinskoj Krajini oko 12 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći na severu prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kisom.

U Beogradu će biti pretežno sunčano. Vetar umeren, jugoistocni. Najniza temperatura od 5 do 9, najvisa dnevna oko

19 C.

U sredu prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, pojačanim severozapadnim vetrom i manjim padom temperature, a zatim do nedelje malo i umereno oblačno.

Početkom naredne nedelje prognozira se oblačno, hladnije, mestimično sa kišom i snegom najpre na istoku i jugu zemlje.

(Tanjug)