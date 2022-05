Narodna stranka: Na lokaciji bankrotirane Fabrike reznog alata biće sagradjeni lokali za svadbe

Predsednik Gradskog odbora Narodne stranke u Čačku Aleksandar Radojević ocenio je da će posle proglašenja bankrota čačanske Fabrike reznog alata (FRA) lokacija fabrike postati „idealno mesto“ za gradnju novih sala za svadbe i druga veselja.

Radojević je rekao na konferenciji za novinare u Čačku da se u tom gradu grade samo zabavni sadržaji i centri za trgovinu i prodaju.

„Fabrika koja je desetinama godina proizvodila izuzetan alat i izvozila ga u nekoliko svetskih firmi koje se bave visokom tehnologijom, doživela je sudbinu da se gasi, da neko želi da na mestu proizvodnje niču neki drugi sadržaji i to se dešava u celom Čačku, u celoj državi“, rekao je Radojević.

On je ocenio da nestaje sve što je bilo proizvodno, a da sve što je bilo trgovina nekako opstaje, ali da se ustupa, korak po korak, strancima.

„Mi ostajemo bez lokacija, one prelaze u neke tudje ruke. Mi korak po korak postajemo robovi u svom gradu i u svojoj državi. To će biti sudbina FRA, to je već sudbina (bivših bankortiranih čačanskih fabrika) PKS, Fabrike hartije. To je sudbina svih fabrika koje smo imali, koje su proizvodile i nisu se uklapale u strategije velikih stranih moćnika“, rekao je Radojević.

Presednik bivšeg Industrijskog sindikat FRA Dušan Djelić rekao je ranije agenciji Beta da su radnici razočarani što je Privredni sud proglasio bankrot FRA, a da nije utvrdjena odgovornost i ko je kriv za to, ističući da je država, kao većinski vlasnik, u poslednjih nekoliko godina uložila više od 400 miliona dinara u fabriku.

Djelić je izrazio uverenje da će bakrotiranu fabriku kupiti lokalni biznismen koji je već kupio više bankrotiranih fabrika u Čačku i na tom mestu podići zgrade i lokale.

FRA je prestala sa proizvodnjom 18. avgusta prošle godine, kada je 452 radnika proglašeno za tehnološki višak i dobilo otpremnine u okviru socijalnog programa koji je finansirala država.

Postupak stečaja nad FRA Privredni sud je pokrenuo 12. janura ove godine, zbog blokade računa od 3,4 milijarde dinara i velikih dugovanja prema poveriocima, a pošto u zakonskom roku od 90 dana niko nije podneo plan reorganizaicje fabrike, proglašen je bankrot.

FRA je osnovana 1953. godine od kada je proizvodila alate koje je prodavala na domaćem i svetskom tržištu, a deo fabričkih pogona bavio se proizvodnjom i za vojnu industriju.

Uredbom Vlade Srbije 2015. godine FRA je bila proglašena za preduzeće od posebnog značaja za odbrambenu industriju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.