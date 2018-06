Narodna stranka: Ne smemo dozvoliti da Vučić izdaju Kosova predstavi kao pobedu

Narodna stranka ocenila je danas da je Vidovdan, jedan od najvećih srpskih praznika i najznačajnijih datuma u istoriji, moment da se zapitamo da li smo kao nacija spremni da ostanemo nemi posmatrači činjenice da Aleksandar Vučić Srbiju „trajno rešava kosovskog problema“.

„Njemu je problem kako da svoje namere sakrije i zabašuri. Nama je on problem, jer je odlučio da preda sve ni za šta – identitet, teritoriju, imovinu, ime za nevladinu organizaciju – i pri tome se krije iza udvorničkih dijaloga, patetičnih prenemaganja, nameštenih referenduma i plašenja naroda ratom. U Beogradu i Kraljevu zvecka oružjem, a u Briselu i Berlinu šuška svilom“, navodi se u saopštenju.

Narodna stranka je ocenila da je za šest godina vladavine Srpske narodne stranke uradjeno samo dve dobre stvari, vredne poštovanja i čestitanja – obnova Muzeja savremene umetnosti i otvaranje Narodnog muzeja.

„Ali to su, po svemu sudeći, i jedine dve stvari u koje se Aleksandar Vučić nije mešao. Sve u šta se umešao – od vojske do medija i fudbala, uspeo je da upropasti“, dodaje se u saopštenju.

Ta partija je navela da je Kosovo najvažnije pitanje sa kojim je Vučić bavio na svoj, kako se ocenjuje, „površan, nekompetentan i neodgovoran način“ i dodala da on namerava da tu stvar završi sa svojim mentorima sa kojima je, pre dve decenije, srpski narod doveo do sankcija, bombardovanja i stradanja.

„Tada su nas uveli u rat, a danas nam ponovo prete ratom ako im ne dozvolimo da izdaju sprovedu do kraja. Ubedjuje nas da je alternativa ratu ‘istorijsko DA’. Niko ne preti Srbiji ratom. To su samo pokušaji Vučića da na teret nacije prebaci cenu ličnih nagodbi i promašaja, kao i njegovi učitelji pre 20 godina. To ne smemo da mu dozvolimo i Narodna stranka učiniće sve stane na put njegovoj nameri da potpis kojim se Kosovu daje stolica u UN predstavi kao jedinu alternativu ratu i istorijsku pobedu“, navodi se.

Narodna stranka je ocenila da bi tako nešto bilo nacionalna izdaja.

(Beta)