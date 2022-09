Narodna stranka: Osnivanje novih preduzeća u Beogradu plaćanje glasova sa aprilskih izbora

Šef odborničke grupe Narodne stranke u Skupštini grada Beograda Miloš Pavlović izjavio je da će na današnjoj sednici gradskog parlamenta biti osnovana dva javnokomunalna preduzeća, te privredno društvo čiji je zadatak da upravlja sportskim centrima na Novom Beogradu, uz ocenu da to predstavlja „plaćanje glasova sa aprilskih izbora“.

Pavlović je novinarima u Skupštini grada, pred početak sednice, kazao da se „tu radi o partijskom zapošljavanju i pokušaju gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da uspostavi sopstvenu organizaciju unutar beogradske organizacije Srpske napredne stranke, nakon povlačenja Nebojše Stefanovića“.

„Smatramo da je osnivanje ovih javnokomunalnih preduzeća nezakonito, s obzirom da grad Beograd već ima JKP koje se bavi parkovima i koje ima 1.492 zaposlena, ima Gradsko saobraćajno preduzeće, a nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada bavi se Sekretarijat za imovinsko pravne odnose“, istakao je on.

Pavlović je ocenio da je „simptomatično“ osnivanje preduzeća za naplatu karata u javnom prevozu, jer, po njegovim rečima, grad već ima preduzeće koje to može da radi, ali i da je ista skupštinska većina, koju čine Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, podržala revidiranje i produženje poslovne saradnje sa kompanijom „Kentkart“ na još 13 godina, koja je do sada obavljala naplatu karata.

„Odbornici SNS treba da nam daju odgovor zašto su to tada podržavali, a sada više ne. Treba da nam daju odgovor i koliko je miliona evra iz budžeta predvidjeno za plaćanje penala zbog raskida ugovora“, kazao je Pavlović.

Šef odborničke grupe koalicije Moramo, Dobrica Veselinović kazao je da će odbornici na današnjoj sednici raspravljati o rebalansu gradskog budžeta i „drugim populističkim odlukama“, uz ocenu da će taj rebalans „pokazati nesposobnost da se reše veliki problemi poput kanalizacije ili energetske efikasnosti“.

Veselinović je naveo da je njihova odbornička grupa spremila nekoliko amandmana, koji se odnose na pitanje stambene krize u Beogradu, odnosno rast cena u toj oblasti, navodeći da se umesto ulaganja u socijalno stanovanje, rebalansom budžeta smanjuje novac namenjen za tu oblast.

Ostali amandmani, kako je dodao, visoke cene privatnih vrtića, koje se može rešiti većim ulaganjem u državne vrtiće, kao i najavljene subvencije za beogradske djake za sportsku opremu.

Veselinović je ocenio da bi tu odluku trebalo izmeniti tako da se taj budžet preusmeri na djake koji su lošijeg finansijskog statusa i koji ne mogu da finansiraju odlazak na ekskurzije.

Šefica odborničke grupe Ujedinjeni, Mila Popović navela je da je gradski budžet za ovu godinu 1,25 milijardi evra i da će glavno pitanje koje će postaviti na sednici biti „gde je novac beogradjana i na šta se troši budžet“.

„Nema izgradjenih vrtića, nema izgradjenih škola, domova zdravlja, nema novih trola, tramvaja… Autobusi na gas nam stoje (u garažama) jer nemamo gasne stanice za njih“, kazala je ona.

Popović je ocenila da taj novac odlazi „na korupciju, u nečije džepove i na različite projekte poput gondole na Kalemegdanu“ i najavila da će na sednici predložiti da se budžet uloži u izgradnju škole u Mirijevu, gimnazija u Batajnici i levoj obali Dunava, električne rampe u školama i fakultetima, dva besplatna kompleta knjiga za osnovce i srednjoškolce…

Šef odborničke grupe Demokratske stranke Filip Tatalović naveo je da se navršava 100 dana aktuelne gradske vlasti, uz ocenu da sve što je uradjeno staje u dve rečenice gradonačelnika Šapića – „da se protiv poplava borimo saobraćajnim znacima, i da Savski nasip nije ugrožen splavovima“.

Tatalović je istakao da su splavovi opasni, jer u slučaju da dodje do većih padavina, oni mogu da oštete nasip zbog čega bi moglo da dodje do izlivanja Save, ali i da su opasni po reni bunare, koji proizvode vodu za piće u Beogradu.

On je dodao i da je iz prošlogodišnjeg budžeta grada, gde je ostalo nepotrošenih osam milijardi dinara, prebačeno na ovogodišnji budžet i da će on do kraja godine biti iskorišćen za „nova obećanja gradske vlasti“.

(Beta)

