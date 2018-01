Narodna stranka traži Specijalnog tužioca za visoku korupciju

Narodna stranka se zalaže za uvodjenje Specijalnog tužioca za visoku korupciju i efikasan obračun sa kriminalom, dok vlast nije sposobna da reši 30 mafijaških ubistava u prethodnih pet godina, jer su delovi policije povezani sa kriminalcima, izjavili su danas funkcioneri Narodne stranke Borivoje Borović i Vladimir Gajić.

„Vraća se trend devedesetih godina, na ulicama su ponovo obračuni, a policija blago reaguje ili u dogovoru sa kriminalnim grupama ne otkriva te velike predmete. Nije tačna tvrdnja ministra Nebojše Stefanovića da se u Beogradu obračunavaju crnogorski klanovi, jer su klanovi povezani u Italiji, Beogradu ili Podgorici, a država mora da štiti ne samo granice, nego i unutrašnji mir u zemlji“, rekao je Borović televiziji Naša.

Borović, koji je predsednik Odbora Narodne stranke za pravosudje, istakao je da bez saradnje kriminalaca sa nekim krugovima u policiji sigurno ne bi moglo da dodje do likvidacija bez sudskog epiloga.

On je, povodom izjave Stefanovića da u Srbiji deluju kriminalne grupe iz Crne Gore, rekao da se vlast u Srbiji ne trudi da se ponaša onako kako bi morala po Ustavu i zakonu.

„Postoje tajne službe koje prave problem i u Crnoj Gori i u Srbiji ili iz istog centra utiču na medije u Srbiji i Crnoj Gori. Neka dobro razmisle od koga dobijaju savete kada cenzurišu medije i kada dozvoljavaju da policija direktno sa kriminalnim krugovima vršlja po Srbiji i Crnoj Gori“, rekao je Borović.

On je istakao da su glavne teze u programu Narodne stranke uvodjenje Specijalnog tužioca za visoku korupciju, zakoni o lustraciji i utvrdjivanju porekla imovine, kao i otvaranje dosijea Državne bezbednosti i ukidanje tužilačke istrage.

„Kada bi se otvorili ti dosijei, videli bismo koje su sudije saradjivale sa kojom izvršnom vlašću, na koji način, koji su političari iz opozicije radili za vlast, koji advokati rade za policiju. U Srbiji postoje otrgnuti centri tajnih službi koji u ime političara i naroda vode i kreiraju naš život“, rekao je Borović.

Gajić, koji je predsednik Pravnog saveta Narodne stranke, rekao je da se u poslednjih pet godina dogodilo oko 30 profesionalnih ubistava koja do danas nisu rešena.

„Ministar policije bi trebalo da se zamisli da li on drži pod kontrolom vlast u zemlji. Ako ima 30 likvidacija koje policija ne rešava ili nije u stanju da reši, to je ogroman broj za zemlju koja je relativno mala, kao što je Srbija“, rekao je Gajić.

On je istakao da korupcija dolazi s vrha vlasti i da zato, izmedju ostalog, nije rešen slučaj rušenja u Savamali, jer bi istraga dovela do samog vrha vlasti.

„Da li neko veruje da je to naredio Siniša Mali, šef komunalne policije ili šef gradske polciije? Niko od njih to nije mogao da uradi, nikome od njih nije moglo da padne na pamet da to uradi“, rekao je Gajić.

Gajić je, povodom predstojećih beogradskih izbora, rekao da će blok koji čine Narodna stranka i Pokret slobodnih gradjana, koji je podržao kandidaturu Dragana Djilasa za gradonačelnika, biti glavni protivnik Srpskoj naprednoj stranci.

„Siguran sam da ćemo pobediti uz dobru kontrolu izbora i saradnju svih opozicionih kolona, a važno da sve kolone predju cenzus, jer će gubitak glasova ići u korist SNS. Pobeda u Beogradu će biti prvi korak ka promenama u celoj Srbiji“, rekao je Gajić.

(Beta)