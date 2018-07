Nastaviću borbu, srpski narod više neće biti gubitnički

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se polovinom septembra obratiti naciji po pitanju rešenja za Kosovo i Metohiju, a do tada će, kako je rekao, nastaviti borbu da ne izgubimo sve, već da pokušamo da dobijemo nešto, za šta, čini mu se, imamo dobru priliku.

„Srpski narod neće biti gubitnički, nećemo sve da izgubimo, računamo i sa većim platama i imamo jasno zacrtan put u budućnost i sigurnost“, istakao je Vučić u izjavi za RTS.

Srbi su se, kaže, uplašili da se po prvi put može dogoditi da bi nešto mogli i da dobijemo, da ne izgubimo sve, jer smo na to naučili, da budemo gubitnici, a ne pobednici.

S druge strane, povodom kritika i optužbi političkih protivnika, kojima, kaže, nije dobro nijedno rešenje, a svoj predlog nemaju, podseća da je u albanskoj štampi na dan donošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde junakom proglašen Jeremić, a on nazvan „sotonom“, naslednikom Miloševića i slično.

Naročito su te kritike učestale posle njegovih sastanaka sa Putinom, s američkim predstavnicima, Merkel, Makronom…sa liderima sila mimo kojih neće biti rešenja.

„Naročito posle susreta sa Makronom, jer su shvatili da podrška Srbiji raste. Pažljivo smo gradili tu poziciju, trudili se da sačuvamo mir i stabilnost i narod na KiM“, navodi Vučić.

Neki mu, napominje, drže „patriotske pridike“ a ne shvataju da mi moramo da mislimo od čega ćemo da živimo u budućnosti.

„Zato tražim kompromis, da naš deca ne ispaštaju, da ne moraju da pate u budućnosti i da ih ne more iste brige kao i nas“, ukazuje predsednik Srbije.

Na opasku da su brojna reagovanja da ne sme da pristane na podelu Kosova uzvratio je konstatacijom da nam podelu niko ni ne nudi.

Pozivajući se na svoju nedavnu izjavu da nekima nijedan predlog nije dobar, pa ni razgraničenje, a da ne misle o tome da se može dogoditi da ćemo za 40 godina braniti Vranje, rekao je da je bio optimištičan, jer se, kaže, to može desiti i za 20 godina.

On o tome priča otvoreno, za razliku od onih koji sede u beogradskim kafićima ili su svega jednom bili na KiM, zbog neke izborne kampanje.

Naveo je da smo se prvo trudili da sačuvamo bezbednost Srba na KiM, a sada gledamo da sve to unapredimo.

Sastanci sa evropskim liderima i predstavnicima američke administracije, naročito posle susreta sa Markoronom, za koga je rekao da mu se čini da odlično razume situaciju, pokazali su da je pozicija Srbije unapređena i istovremeno podstakli napade na njega.

Napadaju ga, ističe, i oni koji imaju „kosovsku“ ličnu kartu, za razliku od njega, koji ima samo srpsku ličnu kartu, srpsko državljanstvo i pasoš.

Na pitanje šta je juče rekao predstavnicima Srba sa KiM, sa kojima je rauzgovarao četiri sata, Vučić je preneo da im je rekao da nema nikakvo rešenje na vidiku, ali da će nastaviti da se bori, te, kada ga i ako ga bude imao – oni će biti prvi sa kojima će o tome razgovarati.

„Neću ni sa čim da izlazim pred javnost, ovde u Beogradu, pre nego što sa njima ne razgovaram, jer su oni ti koji su dobili 80 odsto glasova Srba na KiM, a tmeni doneli 85 odsto glasova Srba sa KiM na predsedničkim izborima“, podsetio je.

Kada se, polovinom septembra bude obratio naciji, izneće i citate iz dokumenata i izveštaja raznih obaveštajnih stranih službi, čiji su rečnik i argumenti istovetni onima koje koriste oni koji ga napadaju, a u Prištini važe za „junake“.

Jeremiću, Đilasu i drugima su se u Prištini zahvalili na godišnjicu mišljenja MSP, dok su ispod njegove slike napisali da je „satana, đavo i sve najgore…“.

„Pa, vi da mi držite pridike“, zapitao je Vučić i ponovo istrakao da će nastaviti da se bori i da traži kompromis.

Vučić je izrazio uverenje da kosovski Albanci neće, do 4. avgusta, izraditi statut ZSO, podsećajući da je to govorio još pre četiri meseca.

„Oni misle da nam ‘prodaju’ ZSO kao konačno rešenje. Imaju agenture koje žele da nam to ‘prodaju’ kao konačno rešenje, ali nema ništa od tog posla“, kazao je on.

Na pitanje o izjavi Sergeja Železnjaka, koji je u međuvremenu smenjen sa pozicije na kojoj je bio, a protiv podele Kosova, Vučić je rekao:

„Ja znam šta sam pričao s predsednikom Putinom, ali neću to iznositi u javnost“, rekao je, kao ni sadržaj razgovora sa liderima drugih uticajnih država.

Moramo, primećuje, da uradimo sve što je u nteresu našeg naroda, ali nije realno da ostvarimo nešto bez podrške SAD, Rusije i EU.

„Oni su nam uzeli Kosovo 1999, dozvolili pogrom nad srpskim narodom 2004, proglasili nezavisnost 2008, i izlgasali u Međunarodnom sudu pravde odluku protiv naše sumante ideje, donevši nam presudu kojom su nam vezali ruke i noge“, objasnio je Vučić.

Najavio je da će rukovodstvo Srbije nastaviti da se bori za interese srpskog naroda, dodajući da oni koji napadaju svako rešenje – nemaju nijedno da ponude.

„Jedino rešenje koje nude je da ukinemo rijalitije, a oni su uveli Velikog brata i zarađivali na tome. To im je valjda i rešenje za Kosovo. Ja ću da nastavim da se borim, danonoćno“, poručio je on.

Vučić je podvukao da srpski narod više neće biti gubitnički.

„Nećemo više sve da gubimo kao što je to bio slučaj do sada. Imaćemo bolju budućnost sa većim platama i penzijama, više fabrika, sa jasno zacrtanim putem u budućnost i sigurnost“, kazao je on.

(Tanjug)