Nasufović: Referendum o jedinstvenoj Islamskoj zajednici

NOVI PAZAR – Reis-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović pokrenuo je danas inicijativu za održavanje referenduma o formiranju jedinstvene Islamske zajednice na teritoriji Srbije, na kojem bi se o tome izjasnili svi muslimanski vernici u državi.

„Ovo bi bio prvi put da inicijativa dolazi iz Sandžaka, baš odande gde je problem i nastao“, napisao je Nasufović u inicijativi koja je upućena Rijasetu Islamske zajednice u BIH, Mešihatu, predstavnicima i imamima Islamske zajednice u Srbiji.

On navodi da je jedini način da do ujedinjenja dođe, budući da su sve inicijative do sada propale, da se svi muslimanski vernici u Srbiji na referendumu izjasne o formiranju objedinjene islamske zajednice, kao i svim čelnim ljudima koji bi upravljali, što uključuje i formiranje Sabora i svih drugih organa.

„Raduje nas što je to i u principima za fomiranje Bošnjačkog nacionalnog veća istaknuto kao jedan od ciljeva, što znači da bismo imali podršku i te važne institucije za realizaciju ove inicijative“, naveo je Nasufović.

Dodaje da je to najpošteniji i najdemokratskiji način da se reše svi problemi koji su opterećivali rad Islamske zajednice i spreči dalje podele među vernicima.

Nasufović je predložio da se formira zajednički organizacioni odbor sastavljen od predstavnika Islamske zajednice Srbije i Islamske zajednice u Srbiji, koji bi radio na pripremi, organizaciji i pratećim aktivnostima za sprovođenje referenduma.

Potrebno je, navodi, da čelni ljudi dve islamske zajednice potpišu izjavu da će prihvatiti i poštovati rezultate referenduma, ma kakvi bili, i da će pružiti ruku jedni drugima i otvoriti novu perspektvu za objedinjenu i snažnu islamsku zajednicu.

On je naglasio da Rijaset Islamske zajednice Srbije u potpunosti poštuje suverenitet i integritet Srbije, Ustav i zakone, da bi se kroz objedinjavanje dao krupan doprinos stabilizaciji i normalizaciji prilika u Srbiji, te da zato očekuju podršku institucija.

Veruje i da je potrebna logistička podrška prijateljskih i nepristrasnih islamskih zajednica iz okruženja, te da bi važno mesto zauzimao Dijanet Republike Truske, koji je i do sada, navodi, pokazivao najviše dobre volje da dođe do formiranja jedinstvene islamske zajednice i da je zato logično da se njima zajednički obrate.

