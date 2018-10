NATO će razmotriti nivo obaveza u PR, nakon tansformacije KBS

PRIŠTINA – Neimenovani zvaničnik NATO izjavio je za Dojče vele na albanskom jeziku da će „Severnoatlantski savet razmotriti nivo obaveza na Kosovu“, ako prištinske institucije odluče o promeni mandata i strukturi Kosovskih bezbednosnih snaga.

One, međutim, kako je rekao, ne želi da spekuliše šta bi to „razmatranje uključivalo“.

„Ne možemo da predvidimo odluke Severnoatlantskog saveta“, rekao je isti izvor.

Inače, kosovski parlament je za sutra zakazao sednicu na čijem dnevnom redu će se naći i tri vladina predloga zakona o transformaciji KBS u oružane snage.

Parlamentarna opozicija, koja je proteklih dana uglavnom bojkotovala sednice, najavila je svoj dolazak.

Iako predstavnici privremenih vlasti u Prištini transformaciju KBS najavljivali do kraja godine, premijer Ramuš Haradinaj je ranije danas rekao da će se to dogoditi do kraja novembra.

„Kosovske bezbednosne snage transformisaće se u vojsku do kraja narednog meseca, kada se planira drugo razmatranje predloga zakona u kosovskoj skupštini“, izjavio je Haradinaj, prenela je Epoka e Re.

On je novinarima nakon sednice vlade, rekao da bi to trebalo da se dogodi nakon 20. novembra, posle glasanja o članstvu Prištine u Interpolu.

Priština pokušava da u parlamentu usvoji set od tri zakona o transformaciji KBS u oružane snage.

Pitanje transformacije KBS je jedino pitanje koje ujedinjuje kosovsku vlast i opoziciju, a vladin predlog seta zakona ima za cilj da zaobiđe ustav, na čemu insistira međunarodna zajednica, i omogući transformaciju KBS bez saglasnosti Srba i drugih pripadnika manjinskih zajednica na Kosovu.

(Tanjug)