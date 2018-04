NATO: Nema pretnje nasilja na Kosovu

NATO ne vidi nikakvu istinsku pretnju po stabilnost i bezbednost Kosova i regiona, ali smatra da je situacija „krhka“ zbog zastoja u dijalogu Beograda i Prištine i da se zato moraju izbeći izazovne političke poruke i potezi na obe strane.

To su agenciji Beta u Briselu rekli izvori u sedištu NATO, istakavši da je „srpski predsednik Aleksandar Vučić u pravu kad kaže da bi neki sukob u regionu to područje gurnuo osetno unazad“.

Oni su to rekli na molbu Bete da se osvrnu na izjavu Vučića da bi sukob vratio region sto godina unazad i da će Srbija sve učiniti da očuva mir i strpljivo uzvrati na zapaljive poruke, poput pretnje kosovskog predsednika Hašima Tačija da će „uzvratiti puškama“ na navodne pretnje Srbije.

Izvori u Briselu su dodali da je „sasvim prirodno“ to što predsednik Vučić i drugi srpski lideri u kontaktu s čelnicima NATO traže da se utiče na to da Priština sprovede ono što je dogovoreno i potpisano u dijalogu s Beogradom, jer dijalog vodi trajnijem rešenju i „napredniji i demokratski Kosovo i Srbija će se svakako bolje razumeti i saradjivati“.

Funkcioneri u NATO-u su želeli da ukažu na to da je Srbija sad izgledan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da su za to od ključne važnosti bezbednost i stabilnost.

Oni su naglasili da će Kfor na Kosovu nastaviti da jamči za bezbednost i zaštitu svih žitelja i da „NATO žali što se tvrdi kako Srbi na severu Kosova nisu zaštićeni“.

Tu ima „političke retorike“ vezane i za razvoj u dijalogu Beograd-Priština, smatraju NATO stručnjaci koji prate zbivanja na Kosovu i Balkanu i kažu da to potpuno odudara i od poruka koje NATO dobija od najviših srpskih zvaničnika, a to je da je Kfor činilac stabilnosti na Kosovu.

Atlantski savez snažno podržava dijalog Beograd-Priština jer, kako je istaknuto, to je dugoročan proces koji vodi stabilnosti i bezbednosti regiona i NATO će učiniti sve da se očuva stabilnost upravo zato što se dijalog ne može valjano voditi ako situacija nije stabilna i nema sigurnosti.

Umesto zapaljive retorike i Priština i Beograd bi morali da se okrenu, smatraju ovi izvori u Briselu, ne nekim očekivanjima da se stalno postižu krupni pomaci, već učestanije mali koraci za sprovodjenje onoga što je dogovoreno, a mi to upravo poručujemo u razgovoru s liderima u Beogradu i Prištini.

(Beta)