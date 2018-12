NBS: Pratimo situaciju sa KiM, analiziramo različite scenarije

BEOGRAD – Narodna banka Srbije analizira različite scenarije kako bi u slučaju da Priština uvede nove mere, među kojima bi moglo da bude i ukidanje platnog prometa na severu Kosova, pronašla alternativna rešenja i omogućila nesmetano obavljanje transakcija na celoj teritoriji Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju.

„Povodom aktuelnih dešavanja na teritoriji pokrajine KiM i mera koje metodom sile preduzima Priština, odnosno najavljuje nove mere, NBS, kao odgovorna institucija, detaljno prati razvoj događaja“, kažu za Tanjug u NBS.

Ističu da su u koordinaciji i bliskoj saradnji s predsednikom Srbije i Vladom, i poručuju da će NBS svoje aktivnosti u vezi sa eventualnim novim merama albanske strane sprovoditi tek ukoliko one budu donete. „Nezavisno od toga, Narodna banka analizira različite scenarije, i one najgore, kako bi u takvim okolnostima pronašla alternativna rešenja i preduzela mere iz svoje nadležnosti koje bi omogućile nesmetano odvijanje transakcija na celoj teritoriji Srbije, kao što je bilo i do sada“.

U NBS napominju da su mere o kojima se govori u javnosti, suprotne svim opšteprihvaćenim međunarodnim standardima, te da će eventualni odgovor Narodne banke biti usmeren ka zaštiti građana i njihovih interesa, kao i privrednih subjekata i omogućavanja kontinuiteta njihovog poslovanja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da su posle novih mera Prištine pale u vodu sve laži albanskih političara s Kosova da su za mir i dijalog, i poručio da nema te sile koja će ga naterati na razgovor o bilo čemu dok se takse ne povuku.

Predsednik je naglasio „da šta god da urade, da prekinu i platni promet, a polako ali sigurno dovodiće nas do ivice gde moramo da učinimo nešto i reagujemo, naš narod ni tada neće ostati bez novca, naćiće načine da isplati plate“.

„Vidimo da ludilu kraja nema, da nije izlečivo. Ovo nije jednostavno izlečivo i zato se pripremamo za najteže scenarije. Budite sigurni da ćemo biti uz naš narod na KiM i da ćemo naći načine da isplatimo plate i penzije. Situacija je teška, ozbiljna, ali naše je da se borimo i govorimo o tome“, naglasio je Vučić.

