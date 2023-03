Ne davimo Beograd: Protest u Barajevu zbog dozvole za preradu i skladištenje opasnog otpada

Poslanica Zeleno-levog kluba, ispred Ne davimo Beograd Biljana Đorđević izjavila je danas da su se građani u Barajevu okupili da protestuju protiv nečega što bi mogla da bude desetogodišnja dozvola za rad kompaniji „Junirisk“ za preradu i skladištenje 40.000 tona opasnog i neopasnog otpada na godišnjem nivou.

Đorđević je za agenciju Beta rekla da je u toku procedura izdavanja dozvole za rad „koja je sve vreme bila dosta netransparentna, i kod podnošenja zahteva i kod dopune zahteva koji su bili nepotpuni“.

Istakla je da je te informacije dobila od ministarstva za zaštitu životne sredine, kome se obratila kao narodna poslanica iz Zeleno-levog kluba.

„Te informacije inače građanima Barajeva nisu bile baš dostupne, što je nešto što mislimo da moramo da promenimo. Da ne moramo mi da reagujemo da bismo saznali status nekih zahteva“, kazala je Đorđević.

Ona je rekla i da oni koji su analziriali zahteve kompanije za preradu industrijskog otpada u Barajevu smatraju da se „i te kako krše i sadašnji propisi koji nisu dovoljno strogi“.

„Mi bismo išli dalje, da prosto moramo menjati zakonsku regulativu i ona mora biti strožija kada je reč o bavljenju ovakvom oblašću kao što je skladištenje i prerada opasnog otpada, zato što se to tiče ljudi koji žive u blizini ovih postrojenja. To je jako osetljivo pitanje, zbog čega bi lokalna zajednica morala ne samo da se konsultuje nego i da aktivno učestvuje u donošenju odluka o tome kako će izgledati kraj u kome oni žive“, zaključila je Đorđević.

Predstavnik Inicijative „Eko Barajevo“ Marko Petrović je agenciji Beta rekao da su se građani okupili danas ispred zgrade opštine Barajevo da izraze nezadovoljstvo time što je komanija „Junirisk“ podnela zahtev za dozvolu za rad koja obuhvata i preradu opasnog industrijskog otpada u naseljenom mestu.

„Po prostornom planu Srbije, koji važi za opštinu Barajevo, oni ne bi smeli da budu ovde. Osećamo se ugroženo s obzirom na obim te dozvole, koja je 40 miliona kilograma otpada godišnje, kao i samog skladištenja od 4.500 tona što je ogromna količina“, rekao je Petrović.

On je dodao da se meštani nadaju da će „institucije ove zemlje poštovati zakone“, a to je da takva postrojenja ne smeju biti u naseljenom mestu, kao i da se planira protest ispred ministarstva za zaštitu životne sredine, u slučaju da im to ministarstvo „bespravno izda dozvolu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.