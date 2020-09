Ne davimo Beograd: Vesiću nagrada, a Beograd pred kolapsom

Inicijativa Ne davimo Beograd ocenila je da je Kulturno-prosvetna zajednica Beograda zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću nagradu „za trajni doprinos kulturi“ dodelila zbog rekonstrukcije trgova i ulica, zbog koje je Beograd pred kolapsom, a on se pokazao kao „katastrofalno neuk diletant“.

„Rekonstrukcije trga Republike, koja je naglašena pri dodeli nagrade, kao i trga Slavija, morale su biti dorađivane po nekoliko puta zbog katastrofalnog kvaliteta radova. Čak je i kaldrma u Skadarliji uređena tako da je originalni kamen zamenjen nečim što pre liči na šljunak“, dodaje se u saopštenju.

Po njihovoj oceni, beskonačne preskupe rekonstrukcije gradskih ulica dovele su Beograd do saobraćajnog kolapsa, dok projekti na potezu od Vukovog spomenika do Kalemegdana skoro godinu dana probijaju rokove za završetak radova, a stanovnici žive na neobezbeđenim i opasnim gradilištima koja do dan danas nisu uredjena.

Prema navodima Inicijative, ako je pokušaj pranja Vesićeve biografije od štetnih projekata kriterijum za dodelu nagrade, onda se takvom „trajnom doprinosu kulturi glavnog grada“, može dodati još Vesićevih dela, od rasprodaje gradskih simbola, Beograđanke i uskoro Sava Centra, preko planiranja seče šume na Košutnjaku.

Po navodima Inicijative, Vesić je zaslužan i za otimanja obala reka, postavljanje skupe novogodišnje rasvete, kolaps saobraćaja i sve lošiji javni prevoza, izgradnju spalionice u Vinči, promenu imena ulica i uništavanje kulturno istorijskih spomenika, „rasipanja javnih sredstava na muzičku fontanu i bizarne spomenike čiji izgled je uvreda za svakoga ko voli Srbiju i ceni delo Stefana Nemanje“.

„Kada smo pre godinu dana, ironično, Goranu Vesiću otvorili spomenik, nismo mogli ni da slutimo da će nam ukrasti ideju i sam sebi dodeliti stvarnu nagradu za ista ona nedela zbog ga Beograđani kritikuju i zbog kojih je naš grad pred kolapsom“, naveli su iz Inicijative.

Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je sve gradjane kojima je stalo do toga da Beograd buide dobar grad za život, da se učlane u tu organizaciju na linku: https://nedavimobeograd.rs/uclani-se/

(Beta)

