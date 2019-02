Nedimovć: Pri kraju izrada izmena Zakona o zemljištu

CRVENA CRKVA – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas da su izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu skoro gotove, te da je ideja da se poljopriredno zemljište u državnoj svojini izdaje na duži vremenski rok.

“To je za ratare na četiri godine bar, a za stocaare na osam godina, s tim što će država omogućiti preko svog posebnog fonda da se kupuje poljoprivredno zemljište za mlade po povlašćenim uslovima sa rokom otplate na 20 godina i pod povoljnom katnom stopom od jedna odsto na godišnjem nivou”, rekao je Nedimović novinarima.

On je, nakon obilaska gazdinstva Ignjata Stošića u Crvenoj Crkvi, naveo da država i na taj način želi da pomogne da ljudi ostaju i žive na selu.

Ministar je rekao da selo Crvena Crkva ima problem sa malom količinom državnog poljoprivrednog zemljišta.

“Ljudi žele da se bave poljoprivredom i da se šire. Moramo da prevaziđemo taj problem koji postoji na osnovu postojećeg zakona i da oni ne mogu da učestvuju u prvom krugu licitacije. Obavezao sam se da na tome radimo i da to ne bude situacija u godima koje su isped nas”, kaže Nedimović.

Poljoprivrednici se, kako je rekao ministar, suočavaju i sa problemom cena poljoprivrednih porozvoda, te poručio da država može da pomogne oko goriva i repromaterijala, ali da se cena formira na tržištu kao i za sve druge vrste roba na pojoprivrednom zemljištu.

“Kako ćemo pomoći da ovaj sistema nekako funkcioniše? U aprilu ćemo najverovatnije doneti zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji podrazumeva ko može da bude otkupjivač, pa će on morati da položi neki novac”, kaže Nedimović.

Naveo je i da će biti uspostavljen registar otkupljivača kako se, dodajr, više ne bi dešavalo da se pojavi bilo ko i samo kaže “ja hoću da kupim robu i ne pojavi se više nikad sa isplatom, a možda plati 20 ili 30 odsto robe.

“Moramo to da prevaziđemo”, poručio je ministar koji je nakon Crvene Crkve posetio domaćinstvo Borka Petrovića u obližnjem selu Kusić.

