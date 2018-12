Nedimović: Crpna stanica u Lučanima simbol odbrane od poplava

LUČANI – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obišao je danas nasip kojim je zaštićeno izlivanje reke Bjelice i crpnu stanicu u Lučanima koje, kako je istakao, predstavljaju jedan od simbola odbrane od poplava u Srbiji.

Nedimović je podsetio da je Vlada Srbije 2014. godine donela program odbrane od poplava i da je posle poplava 2016. godine izdat nalog od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se sve to mora rešiti.

„Sada imamo takav stepen zaštite da čak i da se ponovi 1965. godina, kada je bila velika voda, mi smo 80 centimetara više“, kazao je Nedimović novinarima.

Kaže da je u toj crpnoj stanici jedna pumpa već namonitarana, kao i da su još tri u pripremi.

„Možemo da odbranimo Lučane od svega onoga što danas nauka poznaje. Ovo nije kraj, idemo korak dalje, da pokušamo da više nikada ne doživimo ono što smo doživeli 1965., 2014. ili 2016. godine“, naveo je Nedimović.

Direktor JVP Srbija vode Goran Puzović kazao je da se posle drugog poplavnog talasa u martu 2016. godine pristupilo brzoj izradi projekta hitnih radova koji je iznedrio sistem za zaštitu Lučana od velikih voda, a koji čini nasip dugačak 1,6 kilometara, betonski zid 770 metara, ozbiljan hidrotehnički tunel dužine od 150 metara i crpna stanica.

„Danas imamo namontiranu jednu crpnu pumpu kapaciteta 1,6 metara kubnih u sekundi. U toku je nabavka i montaža još tri pumpe i očekujemo da između 10. i 15. januara kompletan sistem bude zaokružen, da crpna stanica funkcioniše u punom kapacitetu“, naveo je Puzović.

Kaže da je ovo dobar primer saradnje Vlade Srbije, javnih preduzeća, lokalne samouprave i privrednika koji ovde žive i posluju.

Dodaje i da Srbija vode i Vlada Srbije neće stati na ovome kada je u pitanju pomoć lokalnoj samoupravi i da će u narednih tri do pet godina biti realizovane još jedna ili dve ozbiljne investicije, odnosno da će se raditi na tome da se sve vode koje dolaze iz okolnih brda u Lučanima stave pod kontrolu i da se omogući i da pritoka Bjelice Spilo i Lučanski potok budu kontrolisani.

Predsednik opštine Lučani Vesna Stambolić kazala je da je gradnja zaštitne linije Lučana od poplava jedan od retkih primera dobre saradnje Vlade Srbije, javnog preduzeća, lokalne samouprave i preduzetnika koji su pretrpeli štetu.

Stambolić je istakla da je ovo dobar primer kako Vlada Srbije shvata koliko je važno da postoji izgrađen sistem od zaštite poplava.

Ona je ukazala da je izdvojeno dosta novca, ali da je to manje nego za plaćanje i pomoć pri sanaciji šteta i regulisanju posledica poplave.

Zahvalila je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je 2016. godine kao premijer posetio Lučane kada je poplava bila u Lučanima i koji je tada kazao da se reši problem.

„Malo ko je verovao da će do toga doći. Ozbiljnim radom, projektovanjem došli smo do ovog projekta koji je od izuzetnog značaja i teško je bilo doći do njega“, kazala je Stambolić.

(Tanjug)