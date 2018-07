Nedimović otvorio 49. Levački sabor,kiša prekinula program

REKOVAC – Ministar poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Branislav Nedimović, otvorio je sinoć, svečano, u porti

srednjovekovnog manastira Kalenić, kod Rekovca 49. Sabor narodnog

stvaralaštva Šumadije i Pomoravlja „Prođoh Levač, prođoh

Šumadiju“.

Jaka kiša praćena grmljevinom, posle kratkog govora

Nedimovića, pozdrava gostima i učesnicima predsednika opštine Rekovac Aleksandra Đorđevića i izvođenja „saborske himne“ Prođoh Levač, prođoh Šumadiju, al, ne nađoh za sebe devojku… prekinula je

program.

„Nemam reči da iskažem o ovoj lepoti kakav je manastir

„Kalenić“ iako potičem iz sela sa puno manastira, ali ovo je nešto

posebno“, rekao je Nedimović.

Evo počinje nam i kiša to je dobro, rodiće a ja se nadam da

bude i dobra cena poljoprivrednim proizvodima, dodao je Nedimović.

„Što se tiče Sabora, on je posvećen stogodišnjici velikog

rata, Srbija je dala mnogo u tom ratu, o tome se nije mnogo znalo,

došlo je vreme da se zna, za žrtvu koju je srpski narod dao za

civilizaciju“, rekao je Nedimović.

On je ocenio da „bez negovanja tradicije, nema opstanka bilo kog

naroda, televizija nije srpska tradicija, ovo je srpska tradicija i

proglašavam Sabor otvorenima“.

Pozdravljajući goste, Đorđević, je ocenio da „duga tradicija

Sabora, bez prestanka znači da on vredi, da ima sadržaja koji su

vredni poštovanja i pomena“.

„Naš Sabor prestavlja riznicu očuvanja narodne tradicije igre

i pesme“, rekao je Đorđević i istakao da „svaka zemlja i svaki narod

postoji na pravi nači samo ako neguje, svoju tradiciju i izvorne

vrednosti na pravi način“.

„Sve smo ovo nasledili od predaka i iz poštovanja prema njima,

ali i obaveze prema naslednicima, moramo da uložimo napore da očuvamo vrdednosti kulture, tradicije i običaja“, rekao je Đorđević.

Uz Nedimovića, otvaranju je prisustovao vladika šumadijski

Jovan, predstavnici diplomatskog kora, gradonačelnik prijateljske opštine Brod (BiH), državni sekretari, odbornici Skupštine opštine Rekovac, prestavnici opština Pomoravskog okruga…

Sabor je nastavljen jutros u osam sati, liturgijom u

manastirskoj crkvi.

Zbog lošeg vrema, svi sadržaju predviđeni za danas u

manstirskoj porti i na letnjoj pozornici kraj Klenicke reke, gde je

trebalo da nastupi i oko 20 ulturno umetničkih društava iz Šumadije i Pomoravlja, Srbije i inostranstva, preseljeni su u Rekovac, izjavio je Tanjugu Đorđević.

Za danas je predviđena izložba i degustacija starih jela,

domaće radinosti i starih zanata, takmičenje zdravičara, izbor

najlepše devojke Sabora, devojke sa najdužim pletenicama, muškarca sa najdužim brkovima, najlepše očuvane narodne nošnje, ženske i

muške iz Šumadije…

