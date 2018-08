Nema lakog, ni bezbolnog rešenja za KiM

BEOGRAD -Rešenje problema KiM nam je neophodno i to što pre, iz više razloga, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da Srbija postizanje rešenja ne vidi kao pobedu, već kao budućnost.

Vučić je u obraćanju javnosti istakao da nam rešenje treba da bi ozbedili dugotrajan mir Srba i Albanaca, sigurnosti naših građana, prostor za dalji ekonomski razvoj i popravljanje demografske slike.

Predsednik je rekao da nema lakog, jednostavnog, niti bezbolnog rešenja pitanja Kosova i Metohije.

„Ja takvo rešenje nikada nisam obećao, niti takvog ima, izuzev za neozbiljne, neodgovorne i površne ljude“, rekao je.

Podsetio je da je Beograd ispunio sve obaveze iz Briselskog sporazuma, a Priština nije, odnosno nije formirala Zajednicu srpskih opština, zbog čega ne možemo da uživamo prava predviđena Briselskim sporazumom i implementacionim planom, a koja proizlaze iz ovlašćenja ZSO.

Dva su, kaže, moguća puta: da Srbi sami to preduzmu, protiv čega inače nema razumnih argumenata, ali je opasnost jednostrana reakcija Prištine, što bi mnogi u svetu jedva dočekali, jer bi to bio uvod za konačni „obračun“ Prištine sa severom KiM i da mimo volje Srba, uprkos sporazumu s NATO, uđu na sever i poreuzmu kontrolu nad vitalnim resursima.

Nastavićemo zato da se borimo da dobijemo najviše što možemo, a da izgubimo najmanje što moramo.

„Jedan put, pošto više od 1.930 dana prištinske vlasti nisu ispunile svoju obavezu o formiranju ZSO, je da Srbi sami to preduzmu. Malo ko bi mogao u svetu, jer ne postoje argumenti za to, da im zameri. S druge strane ako bi uradili to, postojala bi opasnost od jednostranih akcija Prištine, a mnogi u svetu bi jedva čekali da pruže podršku tim akcijama, koje bi služile konačnom obračunu sa severom“, objasnio je on.

Dodao je da bi prištinske vlasti mimo volje srpskog stanovništva, i protivno sporazumu sa NATO, ušle na sever i preuzele kontrolu nad vitalnim objektima na severu.

„Upravo zato poklitika Srbije i savet kosovskim Srbima je da pažljivo radimo i pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, da na svojim pravima isnistiramo svakog dana, biramo trenutak i poteze koji će biti usklađeni sa našim interesima, koji će značiti da možemo da očuvamo mir, stabilnost i ni na koji način ne ugrozimo bezbednost naših građana. Zato kao država u najbližom korodinaciji nastaviti ćemo rad sa Srpskom listom, sa našim narodom i znati kako i na koji način da dođemo do ostvarenja svojih prava“, podvukao je Vučić.

On je podsetio da je od Briselskog sporazuma Srbija dala sve od sebe da bude pouzdan partner, ne samo Albancima, već međunarodnoj zajednici, EU pre svega.

Ispunjavali smo svoje obaveze, ali, kako je dodao, nažalost Albanci uz prećutnu saglasnost, odnosno bez jasnog protivljenja EU nisu ispunili svoju jedinu obavezu – formiranje ZSO.

Rekao je da je pokušao da žestokom borbom izvuče najviše za naš narod, a da izgubimo najmanje što moramo.

Rekao je da će insistirati na formiranju ZSO, ukazujući da zbog neformiranja Srbi ne mogu da ostvare neka svoja prava.

Podsetio je da je, prema akcionom planu, ZSO ta koja predlaže komandanta regionalne policije za sever.

„ZSO predlaže četiri kandidata od kojih Priština ima pravo da izabere jednog. Mi danas ne možemo da ostvarimo to pravo, jer nema ZSO, te nam komandanta regionalne policije sever i dalje postavlja i bira Priština. Mnoga prava postoje za koja smo uskraćeni zbog neispunjenja Briselskog sporazuma, koji ima snagu međunardno pravnog ugovora, a koji je potpisan uz paraf i prisustvo EU“, kazao je on.

Najavio je da ćemo kao država insistirati na odnosu prema SPC i formiranju zaštićenih zona, a po planu bilo ranije predviđeno 44

U zavisnosti od toga kako će biti i hoćemo li biti u prilici da ponudimo Srbima i Albancima rešenje kosovsko-metohijskog čvora, videćemo koliko tih zona mora biti, naglasio je on i podvukao da imovina mora da ostane u vlasništvu SPC i zagarantovao da pripada SPC Beograd.

U sklopu svega ovog, naglasio je, od izuzetnog značaja je pitanje imovine za koju imamo svu potrebnu dokumentaciju i nećemo dozvoliti da neko manipuliše, a reč je o privatnoj imovini, imovini SPC, privredn ihs ubjekata Sbrije koje imaju svoje objekte na KiM i o državnoj i društvenoj imovini države Srbije na teritoriji Kosova i Metohije.

Vučić je podsetio da je, kada je 2014. Postao premijer, doneo važnu odluku da zemlju promeni putem bolnih i teških ekonomskih reformi.

„Izabrali smo tada mnogo teži put od uobičajenog, svakodnevmog preživljavanja, i iščekivanja sledećih izbora i ličnog bogaćenja. Izabrali smo put ozdravljenja i napretka Srbije, a danas su ti rezultati više nego vidljivi. Jos smnogo toga moramo da uradimo, ali rezultati rasta naše privrede, fiskalne politike, suficit u budžetu, dramatičan pad nezaposlenosti su rezultati koji govore da smo na dobrom putu i da snažnijim reformama u budućnosti možemo da postanemo jedna od zemlja koja neće pripadati bloku najnerazivnijem zemlaja, već bolje stojećih centralne Evrope“, kazao je on.

Ukazao je da je, kada je postao predsednik, obećao građanima da ne želi da sedi pet godina ne radeći ništa, što će da imam telohrabnitelje, vozi u skupim kolima, što će njemu i njegovoj porodici biti lepo, a svima da bude loše i teško.

Rekao sam, dodao je, da ćemo se baviti najtežim i najvažnijim problemima.

S tim u vezi ukazao je na problem KiM, koji datira od skoro.

„Jedno od ključnih i najvažnijih pitanja zarad budućnosti moramo da pokušamo da rešimo, a to je pitanje KiM. Nijednog trenutka nisam obećavao lako, jednostavno i bezebolno rešenje. Takvog nema, Nije ga ni bilo niti će ga biti. Mogu da obećavaju tako nešto samo neodgovorni i neozbiljni. Hvala Bogu u Sbriji imamo mnogo različitih stavova, a neodgovornosti i neozbiojnosti ne manjka, površnosti pre svega“, kazao je on.

(Tanjug)