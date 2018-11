Nemamo kontrolu ni nad pedljom KiM, ali imamo narod

ZRENJANIN – Nismo u lakoj poziciji, jer nemamo kontrolu „ni nad jednim pedljom KIM“, ali zato imamo svoj narod koji je spreman da čuva svoja ognjišta, a oni imaju svoju državu koja spremna da im svakako pomogne, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je najavio je da će danas, u razgovoru sa predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji, zamoliti da nastave proteste mirnim putem, a da će država međunarodnoj zajednici nastaviti da ukazuje ne samo na štetnost, već pogubnost mera Prištine koje dubinski razaraju mir i stabilnost.

„Situacija nije nimalo laka. Zavisite sve vreme od volje Prištine i od toga hoće li da poštuju pravo ili ne. Kada se neko ponaša nepravno ili protivpravno, ograničene su mogućnosti delovanja“, istakao je Vučić u izjavi novinarima posle otvaranja pogona južnokorejske kompanija „Eseks Jurop“ u Zrenjaninu.

On je rekao da je srećan što su se Srbi podigli i probudili i što razumeju koliko su pogođeni merama, i što su pokazali da su itekako značajan politički faktor na KiM, što su na civilizovan i dostojanstven način pokazali razliku između sebe i onih koji su svoje mere provodili u delo.

Izrazio je nadu da će međunarodna zajednica imati dovoljno snage i razuma da izvrši dovoljno veliki pritisak na one koji sprovode nepravdu, koja je postala svakodnevnica.

Ponovio je da nismo u lakoj poziciji, jer nemamo kontrolu „ni nad jednim pedljom KIM“, ali zato imamo svoj narod koji je spreman da čuva svoja ognjišta, a oni imaju svoju državu koja spremna da im svakako pomogne.

Vučić je, na pitanje da li se nada da će Pristsina uskoro povući svoje mere, rekao da se nada, ali da ne veruje u to.

„Voleo bih da se to desi danas, da se desilo pre 15 do 20 dana kada su uvodili te mere. Ali plašim se da se to neće dogoditi“, naglasio je on.

(Tanjug)