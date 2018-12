Nije sigurno da će Kosovo izglasati vojsku 14. decembra

BEOGRAD – Predsednik organizacije „Ist vest bridž“ Jovan Kovačić smatra da nije baš izvesno da će kosovski parlament 14. decembra usvojiti zakone o transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga, kako je ranije najavljeno.

„Nisam siguran da će se to dogoditi. Mi smo svi naučili da ne uzimamo zdravo za gotovo ništa što dolazi iz Prištine. Pa ćemo da vidimo“, kaže Kovačić za Tanjug.

On navodi da Priština nije očekivala poruku nemačke vlade da nije trenutak za transformaciju KBS u vojsku, te da je sada praktično ostala usamljena u tome, sa disonantnim tonovima i unutar američke administracije i NATO.

Kaže da reakcije medunarodne zajednice u javnosti možda ne deluju dovoljno oštro, ali se, napominje, pravi pritisak i ne vrši javnim saopštenjima.

Zato i smatra da je jučerašnja poruka Nemačke Prištini da nije trenutak za transformaciju KBS u vojsku, direktan odgovor „na seriju gluposti koje je Priština pravila poslednjih meseci.

„Priština je definitivno u poslednjih šest meseci krenula nizbrdicom, taj trend će se i nastaviti, ukoliko neko ne bude intervenisao“, kaže Kovačić.

Smatra da Prištini u poslednje vreme ne ide po scenariju, o čemu govori neuspeh u Interpolu, izostanak vizne liberalizacije, reakcije na najavu formiranja vojske Kosova, te činjenica da sve više država povlači priznanje nezavisnosti Kosova i da je to učinilo da postanu veoma nervozni.

„To jeste igranka na osnovu stare taktike koja im je koristila – da provociraju Srbe u nadi da će Srbi reagovati na standardni način na koji su oni navikli, nesrazmerno“, kaže Kovačić.

Međutim, srpska politika je sada umerena i mudra, što je veoma dobro:

„U ovakvoj situaciji odnosa između Beograda i Prištine, mudrost i strpljenje vrede više nego hiljadu topova. Treba da budemo što umereniji, pametniji i mudriji, što emotivno i politički nije baš lako izgurati, ali je majka uspeha i treba da ih pustimo da srljaju što više i više, jer to nema efekta kojem se nadaju“, kaže Kovačić.

Na pitanje do kada će Kosovo nastaviti da „diže tenzije“, Kovačić odgovara da će biti potrebno da „mudre glave u Prištini“, a ima ih, kaže, ali nije prikladno da ih nabraja, odluče da takvo ponašanje apsolutno nije dobro.

Kovačić i uvođenje carinskih taksi na proizvode iz Srbije vidi kao anticivilizacijski i destuktivan čin „jednog očajnika“.

Pitanje je, kaže, koliko EU ima stvarnog uticaja na Prištinu da povuče takse, pogotovo nakon što je „šargarepa“ u vidu vizne liberalizacije definitivno otpala.

„Kad je vizna liberalizacija bila nešto što je bilo samo pitanje dana, onda je to možda imalo nekakvog smisla. Onog trenutka kada je ta šargarepa otpala, oni su rešili da pokažu svoje pravo lice. To je čin očajnika, gde praviš veliku glupost u nadi da će im jedini mentor, koji je takve takse počeo da nameće drugima, skočiti u pomoć. To je vrlo kratkovida politika i strategija, jer mentor ima mnogo drugih svojih problema“, navodi Kovačić.

Navodi da ovo nije vreme od pre 20 godina i da politika mira i saradnje koju trenutno vodi Srbija u poslednje vreme donosi plodove, što se vidi u ponašanju naših partnera u svetu, ali i velikih sila u UN.

„Pre 20 godina mi nismo bili ni blizu takve situacije da se čuje naše mišljenje, bilo je uzmi ili ostavi, sada više nije tako“, kaže Kovačić.

Primećuje i da se situacija na svetskoj političkoj sceni menja o čemu govori i glasanje u Interpolu, koje bi ranije bilo nepojmivo za SAD.

Smatra da je za konačno smirivanje tenzija i ponovno sedanje za pregovarački sto potrebna kombinacija „mudrih glava“ sa Kosova, pritiska zajednice, ali i dosta mudrosti i pameti.

Kovačić smatra da to što će Srbija otvoriti samo dva od sedam pripremljenih poglavlja u pregovorima sa EU nije pritisak zbog Kosova, već posledica toga što nismo dovoljno uradili u oblasti vladavine prava.

„Odneli smo pobedu u Interpolu, koja se velikima ne dopada i jeste šamar njima, ali ne verujem da to ima ikakve veze sa otvaranjem poglavlja. To je poruka nama da moramo itekako više da radimo i na pravosuđu i u drugim oblastima“, kaže Kovačić.

(Tanjug)