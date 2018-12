Nikad „slatki“ odnosi u regionu, potrebne racionalne odluke

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da, bez obzira na ono što se o njemu piše u hrvatskim medijima, veruje da ćemo u budućnosti imati bolje odnose sa Hrvatskom – kada se strasti smire i kada u Hrvatskoj shvate da jedni bez drugih ne možemo.

„Bez obzira na to šta mislim o njima, a ima razloga da mislim loše, moramo da donosimo racionalne odluke“, rekao je Vučić za Pink.

Na konstataciju novinara da situacija i šire u regionu „nije slatka“, uzvratio je pitanjem: „A kada jeste bila?“

„Možda onda kada smo se izvinjavali za sve i unižavali sami sebe. Nikada naši odnosi nisu bili sjajni, treba da izbegnemo sukobe i da ih popravljamo, ali da očekujete ljubav i neke mnogo dobre odnose – to ne, suviše je krvi proteklo Savom, Drinom… pre svega srpske krvi u Drugom svetskom ratu, a u ovom ratovima i srpske i bošnjačke i hrvatske i sve to morate da razumete“, rekao je on.

Na slučaj oslobađanja Nasera Orića, Vučić kaže da treba da se govori o zločinima koje su počini Srbi, kak takve strahote više nikome ne bi učinili, ali da treba da se govori o srpskim patnjama.

„Ja se neću izviniti Oriću. Mislim da se trudio da na navalentna pitanja (u TV emisiji) prilično pristojno odgovori i da nije imao šta drugo da kaže, ali jedna druga rečenica me je pogodila – kada je rekao da su ga pozvala trojica advokata iz Srbije, sami se ponudili, da ga zastupaju utužbi protiv Vucičha“, rekao je on.

Kako dodaje, način i trenutak kad je Orić to rekao mu pokazuju da to nije izmislio.

„Ali to govori o nama, kao i svedok koji je promenio iskaz, neka mu je na čast“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)