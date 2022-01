Nikezić (SSP): Zvanična statistika u Srbiji falsifikuje podatke o ekonomskim rezultatima

Zvanična statistika u Srbiji nastavlja da falsifikuje podatke o ekonomskim rezultatima, ali to vlasti neće pomoći na aprilskim izborima jer je realnost drugačija i gradjani ne žive od lažnih obećnja, ocenio je danas predsednik Resornog odbora za privredu i finansije Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić.

„Dok nam je energetski sistem u raspadu, država prezadužena, privreda u neizvesnosti, a cene divljaju dok narod grca u siromaštvu, zvanična statistika u prvoj projekciji za 2021. godinu nastavlja da fabrikuje podatke i falsifikuje rezultate“, naveo je Nikezić u saopštenju za javnost.

Dodao je da je statistika objavila da je u 2021. godini ostvaren rast gradjevinarstva od 17,1 odsto, a kako je poznato da većinu gradjevinskih poslova čine državni infrastrukturni projekti, koji po pravilu imaju dva-tri puta veće cene od tržišnih,“jasno je da naduvane cene gradjevinskih radova ulaze u bruto domaći proizvod (BDP) i kreiraju lažnu sliku o njegovom rastu“. Jednako neverovatno zvuče, kako je rekao Nikezić i podaci o rastu prevoza robe od 23,9 odsto ili rastu ugostiteljskih usluga od čak 72,7 odsto, a zabeležen je i ogroman rast rudarstva od 27,5 odsto.

On je rekao da u „ovom trenutku ne znamo da li je to posledica kopanja blata i jalovine za termoelektranu ‘Nikola Tesla’ (TENT) u Obrenovcu, koja je dovela do kolapsa proizvodnje struje, ili prekomerne eksploatacije bakra u Boru, ali u svakom slučaju radi se o izuzetno opasnom pokazatelju“. „Opasan je i podatak da je iskorišćavanje šuma u prošloj godini povećano za čak osam odsto, dok je poljoprivreda smanjena za pet odsto, što dodatno ukazuje na maćehinski odnos ove vlasti prema prirodnim resursima Srbije“, rekao je Nikezić. Godišnja stopa inflacije je, porema njegovim rečima, procenjena na 7,8 odsto, ali je povećanje cena industrijskih proizvoda 9,2 odsto, a poljoprivrednih proizvoda čak 21,1 odsto, pa je Fiskalni savet procenio da je inflacija za siromašna domaćinstva u Srbiji već sad dostigla 15 odsto, a „pošto će se trend obezvredjivanja prihoda nastaviti, jasno je da će se broj siromašnih dramatično povećati i u 2022. godini“. „Ova vlast će zato nastaviti da falsifikuje sve bitne ekonomske pokazatelje, ali ta praksa im na aprilskim izborima neće mnogo pomoći, pošto je nemoguće da se narod prehrani falsifikovanim rastom BDP-a, ogreje lažnim obećanjima o ekonomskom blagostanju, a jednokratnom pomoći nadomeste plate i penzije koje je pojela inflacija“, ocenio je Nikezić.

(Beta)

