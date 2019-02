Niko više ne zna šta Albanci hoće, osim da im Srbija sve da

MINHEN – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da više niko ne razume i ne može da „pohvata“ šta se dešava na Kosovu i Metohiji, i šta albanski političari hoće, jer svaki dan daju različite izjave, izjave oko velike Albanije, oko taksi i svega drugog…

„Ni sam više ne razumem šta je politika Albanaca“, rekao je Vučić večeras u Minhenu za Pink tv.

Kako je rekao, plaši se da Albanci nemaju dodira sa realnošću i ne razumeju baš šta se zbiva u regionu i svetu.

„To je ono što me prirodno plasi i kao odgovornog i ozbiljnog čoveka“, rekao je Vučić.

„Svaki dan, kada im čitam izjave, ne znam šta im je politika, za šta se zalažu i šta hoće. Niko ne zna. Osim što znamo da hoće da Srbija uradi sve što nije realno i moguće da uradi, da bi oni bili srećni i zadovoljni. A, da mi valjda treba da budemo srećni što će oni konačno da budu zadovoljni, što smo ih priznali. I, da im, ako treba, dodamo još malo teritorije da bi bilo još zadovoljniji“, rekao je predsednik, posle razgovora sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Haikom Masom.

Kaže da je Masu, koji je prethodno imao razgovor sa Haradinjem i Hodžajem, rekao ono što vidi i ono što se dešava.

„Ni oni baš ne mogu sve da pohvataju. Teško da iko može“, rekao je Vučić.

Istakao je da Nemačka ima drugačiji stav od Srbije, jer je priznala Kosovo, zbog čega je pozicija naše zemlje teška i gotovo nemoguća u razgovorima:

„Treba da izvedete čudo, da bi vas čuli i saslušali. Hvala Nemcima što hoće da nas saslušaju“, istakao je Vučić.

Kaže da oni, naravno, ne dele naš stav, jer su priznali nezavisno Kosovo.

„I kada oni govore o promeni granice, pričaju o promeni granice nezavisnog Kosova, koju ne dozvoljavaju“, rekao je Vučić i dodao da je dobro što sada hoće da saslušaju i Srbiju.

Kako je rekao, razni prevaranti u Srbiji pokušavaju našim ljudima da „prodaju“ priču kako su protiv promene granica, ali da je Kosovo Srbija.

„Pa, to nije slučaj. Oni samo neće da se menjaju granice nezavisnog Kosova. I u kakvom smo problemu? Naravno da smo u problemu“, konstatovao je predsednik.

„Šta očekujete da govorim o tome? Da kažemo da nismo ni mi za promenu granica, Kosovo je Srbija? I svi će da budu oduševljeni…’al` si im rekao’ …A moje pitanje je kako ćemo da sačuvamo mir? Ko će da ga sačuva, na koji način? Ko će sutra da bude odgovoran građanima Srbije ako pukne prva puška i kada budemo trebali decu da šaljemo?Želim to da izbegnem, da se ponašam odgovorno, da razgovaramo“, rekao je Vučić.

On kaže da i Priština mora da razume da je to što pričaju da su to pusti snovi, da moraju da malo spuste svoje zahteve, da ozbiljno razmisle o tome i da dođu na razgovore spremni na ustupke i postizanje kompromisnog rešenjenja.

„A ne nešto što bi njih zadovoljilo, a Srbiju ponizilo. Jer, ako misle Srbiju da unize, to se neće dogoditi. Ne želim da pričam o nečijoj snazi…ona se ne meri ni kilogramima, ni brojem pušaka, već pozicijom u svetu, snagom ekonomije…Ni u tome nisu više snažniji i jači od nas“, rekao je on.

Na pitanje šta se može očekivati da će poručiti na panelu, na kojem će učestvovati i Hašim Tači, on kaže da čeka da pažljivije pročita najnoviju izjavu albanskog premijera Edija Rame, koji je danas opet rekao da je Kosovo deo Albanije.

„Večeras ću da radim na tome kako da strukturišem govor na panelu, a, inače, imaću bezbroj sastanka na kojima ću se boriti za Srbiju“, rekao je Vučić.

Istakao je da je sa Masom imao dobar razgovor, te naveo da je trgovinska razmena Srbije i Nemačke 4,9 milijardi u 2018. godini i da će ove godine sigurno preći pet milijardi.

Naveo je i da je Nemačka najveći investitor u Srbiji, gde zapošljava 60.000 ljudi.

„Verujem da će biti mnogo veći broj u budućnosti i da će biti još nemačckih investicija. Naši bilateralni odnosi su u redu“, rekao je Vučić.

