NIS donirao bolnici u Kraljevu i KBC-u K. Mitrovica

KRALJEVO – Kompanija NIS uručila je danas Opštoj bolnici “Studenica” u Kraljevu donaciju vrednu 100.000 evra za nabavku novog laparoskopskog stuba, kao i novo sanitetsko vozilo sa mobilnim inkubatorom za Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici u vrednosti od 45.000 evra.

Osim donacija, kompanija NIS pripremila je i novogodišnje paketiće za mališane u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu, koja pruža zdravstvenu zaštitu korisnicima medicinskih usluga sa teritorije Kraljeva, Raške, Novog Pazara, Tutina, Čačka, Vrnjačke Banje, Aleksandrovca, Kruševca, Kosovske Mitrovice, kao i za najmlađe u Kosovskoj Mitrovici.

Novac za donacije i poklone mališanima prikupili su zaposleni NIS-a i sama kompanija u okviru ovogodišnje humanitarne akcije, a najmlađi pacijenti u Kraljevu sa rukovodstvom bonice kao poklon za generalnog direktora NIS-a pripremili su album sa zahvalnicom i njihovim crtežima.

Primopredaji u Kraljevu prisustvovali su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, direktor Opšte bonice „Studenica“ Zoran Mrvić, generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev i direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović.

Ministar Lončar naveo je da u današnje vreme koliko god da je neka kompanija velika nije lako doneti odluku da se nešto pokloni, te da zato današnja donacija ima veći značaj, kao i da NIS kao društveno odgovorna kompanija poklanja i drugim medicinskim ustanovama u Srbiji.

„Nijednom se nije desilo da mi pozovemo NIS i da ih nešto molimo, uvek su se oni prvi javili. To je izuzetna retkost“, kazao je Lončar i dodao da je siguran da se kompanija NIS neće zaustaviti na ovome.

Kako je naveo, laporoskopski stub je postao osnov hirurgije i sve više intervencija se radi laporoskopski i skreneo pažnju oni kojima prodaju te aparate da neće dobiti 100.000 evra za stub, već onoliko koliko realno vredi, a da će se za ostatak novca kupiti oprema i materijal za laporoskopske intervencije.

„Drago mi je da će i mladi specijalisti, koji su tek došli sa specijalizcije moći da rade na novom aparatu i da primenjuju znanje koje su stekli i da će moći dodatno da se usavršavaju“, kazao je Lončar i dodao da je bonica u Kraljevu jedna od boljih u Srbiji, da su prethodne četiri godine 35 specijalizacija dobili, te da je u bolnici zaposleno 115 novih radnika.

Kako je rekao, Kraljevo je primer da treba ulagati i naveo da je država Srbija 90 miliona dinara uložila, ali bolnica ima i donore, porodice iz Kraljeva koje su donirali skenere, aparate za magnetnu rezonancu.

Istakao je zahvalnost NIS-u što su setili Kosovske Mitrovice i toga u kakvoj se situacije nalaze, odnosno situaciju u kojoj ne mogu da dobiju lekove i medicinski materijal koji je već plaćen.

„To je van svake logike, van svake pameti, da nam je neko pričao da se to dešava u 21. veku ne bismo verovali, ali pošto se dešava pred našim očima, ne da verujemo, nego osećamo“, kazao je Lončar i dodao da je to vozilo pokretna bolnica koje u svakom momentu može da pomogne i spase život na terenu.

Kako kaže, to će imati mnogo veću vrednost za ljude na KiM, jer će videti da nisu prepušteni sami sebi i da o njima, osim države Srbije, misli i neko drugi, ko shvata u kakvom su problemu.

Lončar je dodao da ne zna šta još treba da se desi kako bi neko iz međunarodne zajednice odreaguje i da bar lekove i osnovne stvari koje se podrazumevaju po svakom međunarodnom pravu da se organizovao i uradi nešto da se konvoji sa medicinskim materijalom dopreme na KiM.

Naveo je da će sanitetsko vozilo biti registrovano u centralnoj Srbiji i dodao da nema komentar na to ukoliko neko hoće da zaustavi inkubator za prevremeno rođenu decu i ne da im šansu.

„Mi ćemo ići u redovnu proceduru koja postoji da se to uradi“, dodao je Lončar.

Tjurdenjev je kazao da se u NIS-u dele iste proverene vrednosti, da brinu jedni o drugima, kao i o zajednici u kojoj žive i rade.

Kako je naveo, kada nekome požele dobro dravlje, oni se trude i da pomognu toj želji da se ostvare i trude se da uvek budu tamo gde su najpotrebniji.

„Uvereni smo da će stručni tim ove važne ustanove nabavkom hirurške opreme dobiti značajnu podršku. Praznici su prilika za još jedan poklon NIS-a, sanitetsko vozilo, namenjeno KBC Kosovska Mitrovica. Želja nam je da što manje bude potrebno, ali verujemo da će ljudima doneti sigurnost da im je medicinska pomoć dostupna“, naveo je Tjurdenjev.

Kazao je da posebnu važnost ima to što se u vozilu nalazi inkubator i istakao da je to zato što su najpotrebniji najmanjima da uz podršku dođu na svet.

„Svaka novorođena beba biće nam potvrda da dobre namere mogu da postanu najbolji životni ishodi“, kazao je Tjurdenjev i poželeo svima srećnu Novu godinu i božićne praznike.

Mrvić je zahvalio na donaciji i naveo da će novi laporoskopski stub pomoći hirurzima, urolozima, ginekolozima, jer će svi koristiti taj aparat i dodao da u Kraljevu postoji jedan aparat koji od 2004. godine radi neprekidno.

„Uz servisere uspeli smo da izdržimo ovih 14 godina sa tim jednim aparatom. Naši hirurzi su obučeni, krećemo da radimo i laparoskopsko rešavanje tumora debelog creva, ventralne kile i drugo. Odlično radimo i urološke i ginekološke operacije, a što se tiče pedijatrijske laporoskopije u budućnosti planiramo da obučimo najmlađeg dečijeg hirurga koji je prošle godine došao sa specijalizacije“, kazao je Mrvić.

Ivanović je istakao da je za KBC u Kosovskoj Mitrovici današnja donacija dragocena za najmlađe pacijente, koji će poslužiti u teškim uslovima za ukazivanje medicinske zaštite na prostoru KiM.

„Raduje to da čovek koji nije Srbin, koji je iz Rusije da se setio naše ustanove, naših prilika i da nam na ovaj način pomaže u našem poslu. Dobro je dokle je tako, dok ima ustanova kojima je stalo do KiM i do očuvanja KiM u okviru Srbije“, kazao je Ivanović.

Istakao je da je prištinskim ustanovama cilj da otežaju život Srbima na KiM i da etnički očiste i sever KiM u drugoj fazi stvaranja „velike Albanije“.

Ivanović je, odgovorajući na pitanje novinara o stanju medicinske opreme na KiM, kazao da su uspeli da nabave potreban kiseonik, te da su sada zalihe nešto bolje, ali da imaju problema sa pojedinim lekovima, koje, kaže u hodu nabavljaju uz pomoć bonica iz centralne Srbije – Kraljeva, Beograda, Novog Pazara…

„Uspevamo da lečimo naše pacijente na adekvatan način. Nije problem samo što se tiče snabdevanjem lekova i sanitetskog materijala, već i snabdevanje hranom, tehničkim materijalom, sredstvima za higijenu. Tu je taksa sada 100 odsto i značajno povećava naše troškove, ali Ministarstvo zdravlja interveniše kada god je potrebno“, naveo je Ivanović podsećajući da su oni u zdravstvenom sistemu Srbije i da nemaju nikakve veze sa Prištinom.

Prema njegovim rečima, situacija na KiM je ista, a Priština već tri godine pokušava da oteža lečenje pacijenata u Kosovskoj Mitrovici.

„Sada je situacija samo zaoštrena sa taksama od 100 odsto“, kazao je Ivanović.

