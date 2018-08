Nisam bila na „ribanju“ kod Vučića, u stalnoj smo komunikaciji

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović izjavila je danas da nije bila ni na kakvom „ribanju“ pre neki dan kod predsednika Srbije i stranke Aleksandra Vučića, te da njih dvoje imaju komunikaciju na dnevnom nivou.

Mihajlović je tako odgovorila na pitanje novinara da li je razgovarala sa Vučićem o optužabama koje dolaze iz vrha stranke da neargumentovano napada SNS.

„Bilo je napisa u novinama da sam bila na ‘ribanju’, u prvom trenutku sam htela da se šalim na to, pa htela da pitam kako to neko nekog ‘riba’, ali mislim da je to neozbiljno“, rekla je

„Predsednik Srbije i predsednik SNS Vučić i ja kao potpredsednica vlade i članica Predsedništva SNS imamo dnevnu komunikaciju i viđanje i normalno je da radimo i razgovaram sa njim. Razgovarali smo, pre svega, o poslu. Privredno i ekonomski gledano se nalazimo u jednoj dobroj poziciji sa mogućnošću da se dobro razvijamo“.

Mihajlović kaže da je, kada je reč o razvoju, pitanje budućnisti Srbije trenutno – pitanje KiM.

„Dakle, moramo razmenjivati informacije. Što se tiče bilo kojih optužbi iz moje stranke, nikad nisam ni ranije komentarisala, a bilo je toga i pre. Nećete od mene čuti u medijima da se prepucavam ili komentarišem bilo koju rečenicu, izjavu ili mišljenje. Neću naročito ni Darkovu (Darka Glišisća), jer je on predsednik Izvršnog odbora SNS i znam koliko važnih poslova u stranci radi“.

Mihajlović je dodala da će o tome biti reči u nekom trenutku na stranačkim organima, „kako je rekao juče i predsednik stranke“.

(Tanjug)