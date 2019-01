Nisu ih interesovala deca, već mogućnosda iskoriste Jurića

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da želi da ohrabri Igora Jurića, koji se borio za uvođenje doživotne robije za ubice dece, a ne za ili protiv vlasti, ističući da današnji napadi na njega pokazuju da deo političke elite u Srbiji uopšte nije bio zainteteresovan za dobrobit dece, već samo kako mogu nešto, pa i Jurića, da iskoriste da napadnu Vučića ili njegove saradnike.

„Taj čovek se mesecima borio, nekada mi se dopadalo, nekada ne ono što je radio, ali šta da kažete čoveku koji je izgubio dete na najtragičniji način? Šta drugo da radite, osim da se posvetite tome da se to nikome više ne desi. I on je to izgurao. I ne zanima me šta će reći Savet Evrope ili bilo ko drugi, preči su mi životi naše dece „, rekao je Vučić za Pink.

On, međutim, navodi da su danas svi skočili na Jurića zato što hvali odluku koja je doneta.

„Pa, on se za to borio, ne za to da na vlasti bude Vučić ili Petar Petrović, nego da deca budu zaštićena i to je prošlo. Ali, ne, ti si zlikovac, valjda je dobar samo onaj koji će da kaže nešto protiv države ili mene“, ističe Vučić.

Kako kaže, to pokazuje da deo političke elite uopšte nije bilo briga za decu i narko dilere, već da to „iskoriste da napadnu mene ili saradnike“.

On je Juriću poručio da se i dalje bavi zaštitom dece.

„Biće tu još predloga, neki će proći, neki ne. Želim da ga ohrabrim i da se ne sekira, rezultati se hvale i pamte, a ne oni što su agresiju i primitivizam stavili na vrh svog političkog delovanja“, kaže Vučić.

