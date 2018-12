Noćas ledena kiša, ujutru mraz i magla, od minus 9 do plus 3

BEOGRAD – U toku noći će u severnim i zapadnim, a pre podne i u ostalim krajevima Srbije pasti kiša koja će se mestimično lediti na tlu, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će jutro biti hladno sa umerenim i jakim mrazem i maglom mestimično. Pre podne oblačno uglavnom suvo, samo još ponegde na jugu i jugoistoku provejavaće slab sneg.

Po podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od minus 9 do minus 3 stepena, najviša od minus 2 do plus 3 stepena.

U Beorgadu će ujutru biti slabog mraza i magle. Pre podne pretežno oblačno i suvo, a po podne će dočhi do postepenog smanjenja oblačnosti. Najniža temperatura oko minus 3, najviša oko 1 stepen.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno i suvo, u košavskom području uz jak jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine.

U toku noći ka petku najpre u severnim i zapadnim, a ujutru i pre podne i u ostalim krajevima kiša će se ponegde lediti pri tlu.

U subotu pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, u nižim predelima otapanje snežnog pokrivača.

U nedelju i ponedeljak suvo.

Krajem perioda novo naoblačenje sa kišom. Dnevna temperatura u postepenom porastu.

(Tanjug)