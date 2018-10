Nogo: Ostajem pri svojim rečima

BEOGRAD – Poslanik Dveri Srđan Nogo, koji je izjavio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić treba da budu obešeni na Terazijama, rekao je da stoji iza svojih reči i pozvao tužilaštvo da reaguje ukoliko je prekršio bilo koji član zakona.

On je na sednici Skupštine Srbije, pošto se povela polemika o njegovoj izjavi, poslanicima poručio da pogledaju snimak onoga o čemu je govorio, pa tek onda da komentarišu njegovu izjavu.

“Niste vi ti koji treba da tumacite da li je kršen zakon, već nadležno tužilaštvo”, tvrdi Nogo.

Poslanik SPS Neđo Jovanović je izjavio da je pozivanje na ubistvo predsednika i premijera države ništa drugo nego poziv na puč, na rušenje sistema, na uništavanje pravno uređene države.

„Ko će za to da podnese odgovornost? Da li to znači da samo deklarativno prihvatamo da je neko ovde rekao, evo, ja sam tu da mi sude, ili zaista da se pokrenu mehanizmi koji će odgovornost da utvrde na adekvatan način?“, upitao je on.

U diskusiju se uključio i poslanik SNS Milimir Vujadinović koji je zatražio da se Nogu zabrani učešće na sednicama Narodne skupštine, dok je šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović

rekao da je u Srbiji završen period fašističke okupacije i da je Srbija slobodna, suverena i demokrtska zemlja.

„Svako ima pravo da iskaže svoje političko mišljenje, ali da poziva na ubistvo predsednika Vlade i predsednika Republike, da poziva na vešanje, to mora da se osudi i sa tim rečnikom mora da se prestane”, podvukao je Martinović.

Poslanik SNS Srbislav Filipović je rekao da oni koji pozivaju na silovanje i ubistvo moraju biti sankcionisani i da takvima nije mesto u Narodnoj skupštini.

(Tanjug)