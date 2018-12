Nova godina na čeki sa pogledom na vuka

DESPOTOVAC – Na Beljanici i Južnom Kučaju sve je spremno za domaće i strane goste koji su odlučili da u ovdašnjem lovištu Šumskog gazdinstva „Južni Kučaj“ Despotovac, jednom od najvećih u Srbiji, dočekaju Novu godinu u lovu.

Doći će preko Turističke agencije J.P „Srbijašume“ ali i „ovako“, rekli su danas Tanjugu šumari od kojih će neki biti domaćini, neki vodiči, ocenjivači trofeja…

Oni ne znaju broj lovaca koji će Novu godinu dočekati na nekoj od čeka, ali su sigurni da ih najviše dolazi zbog vuka, koji je u ovom lovištu „štetočina i može se loviti tokom cele godine, za razliku od mnogih zemalja Evrope i kod nas u Vojvodini, gde je zaštićen“.

Prema cenovniku JP „Srbijašume“ za ovu i iduću godinu, odstrel vuka u ovom lovištu je 43.750 dinara bez PDV.

Od oko 60 vukova za odstrel je određeno osam, love se isključivo sa čeke, na mrcilištu, a najbolje ga je loviti zimi kada je krzno kvalitetno i kada je dobar trofej, kažu šumari od kojih su neki i dobri lovci i poznavaoci ove vrste zveri.

Lov na vuka je „veoma atraktivan za sve lovce, posebno strane iz zemalja gde je lov na vuka zabranjen, ali ga je i teško odstreliti jer je veoma oprezna životinja sa velikim radijusom krtanja“, napomenju šumari.

U lovištu „Južni Kučaj 4“, koje je na nadmorskoj visini od 317 do 1.339 metara, ima pet mrcilišta na koja se iznosi hrana za vukove gde se oni hrane, tako prave manju štetu u lovištu i lakše se love na tim mestima.

Vukovi kao i ostala divljač u ovom lovištu su u dobroj kondiciji, zdravi i dobro hranjeni.

U lovištu su i visoke čeke za smeštaj šest do 10 lovaca od kojih neke imaju i krevete i prozore za lov u zimskim uslovima.

Lovci se dovode, kroz komercijalni lov, preko Turističke organizacije u sastavu „Srbijašume“, dodaju u ovom lovišt, i potsećaju da za smeštaj lovaca imaju četiri lovačke kuće: „Resava“, „Valkaluci“, „Pešterac“ i „Javorak“.

Za vreme lova, boravka u lovišt lovci – turisti su osigurani za slučaj nezgode u lovu.

U ovom lovištu, površine 26.360 hektara, organizacija lova na vuka, sa obradom i očenjivanjem trofeja po lovcu dnevno stoji 8.400 dinara za tri dana boravka plaćaju 21.875 dinara. Tumač, prevodilac, za strane lovca je dnevno 2.187 dinara a iznajmljivanje lovačkog psa 850 dinara. Može se iznajmiti i lovačko oružje i municija.

Lovište „Južni Kučaj 4“ je bogato divljači, a ako se lovac odluči da odstreli evropskog jelena, platiće od 21.875 dinara do 1.801.750 dinara zavisno od kategorije trofeja i CIC poena. Za srndaća od 4.375 do 131.250 dinara. Za divljeg vepra od 8.750 do 271.250 dinara… sve bez PDV. Odstrel lisice i šakala se ne naplaćuje „ako je realizovan tokom lova na krupnu divljač“.

(Tanjug)