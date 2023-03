Nova.rs: Bajatović za deset godina zaradio 2,9 miliona evra

Funkcioner Socijalističke partije Srbije (SPS) Dušan Bajatović, koji obavlja sedam funkcija, u poslednjih deset godina od plata i nadoknada zaradio je 2,9 miliona evra, prenela je Nova.rs.

On sada prima ukupno četiri plate, od kojih su tri direktorske i uz to i paušal.

Samo jedan njegov godišnji bonus iznosio je oko 60.000 evra.

Sudeći po podacima sa sajta Agencije za sprečavanje korupcije, Bajatoviću sada mesečno na račun legne 3.997.936 dinara ili oko 33.880 evra.

Kao direktor JP Srbijagasa zaradjuje 202.462 dinara. Najveća primanja ima kao direktor preduzeća „Gastrans“ – 1.703.104 dinara, a potom i kao član Nadzornog odbora Jugorosgasa – 1.469.665 dinara. On je i direktor kompanije South Stream Serbia AG, ali tu ne prima ni dinar.

Kao predsednik Nadzornog odbora Podzemnog skladišta gasa Banatski dvor Bajatović mesečno zaradi 590.000 dinara, a kao poslanik u Skupštini Srbije prima paušal od 34.805 dinara. Iako je i predsednik Nadzornog odbora osiguravajuće kuće SOGAZ, za taj posao ne prima nadoknadu.

Pre 10 godina mesečno je zaradjivao 1.419.814 dinara, što je tada bilo oko 13.000 evra. Tada je imao tek četiri funkcije, bio je direktor JP Srbijagas, poslanik u Skupštini Srbije, član Upravnog odbora Jugorosgas i član Upravnog odbora Regionalne privredne komore, Novi Sad, piše Nova.rs.

Te 2012. zaradio je oko 157.000 evra. Blagi skok u primanjima osetio je 2013., kada su njegova godišnja primanja prešla 214.000 evra. Tada je postao član NO Jugorosgasa, po osnovu čega je dobio mesečnu zaradu od oko 1,4 miliona dinara.

Takodje, postaje član NO Podzemnog skladišta gasa Banatski dvor i dobija još jednu nadoknadu koja je za godinu dana iznosila oko 4,1 million dinara, a narednih godina uplaćivani su mu po tom osnovu mesečni iznosi od oko 600.000 dinara.

Do kraja 2019. godišnje je zaradjivao izmdju 200.000 i 250.000 evra. Osetniji rast zarade vidi se 2020, kada počinje da prima platu kao direktor Gastransa i to u iznosu od 1,7 miliona dinara. On je te godine zaradio oko 390.000 evra, a 2021. oko 350.000 evra. Tokom 2022. njegova godišnja zarada iznosila je oko 409.000 evra.

Kada se saberu sve njegove zarade na godišnjem nivou dolazi se do cifre od oko 2.9 miliona evra. To su, medjutim, samo plate. Njegovi prihodi su značajno uvećavani zahvaljujući godišnjima nagradama i bonusima.

Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, tokom 2021. dobio je bonus od Podzemnog skladišta gasa Banatski dvor u iznosu od 7.054.177 dinara, što je blizu 60.000 evra.

U 2017. i 2018. od istog preduzeća takodje je dobio bonuse, ukupno 14,2 miliona dinara. Tokom 2021. dobio je bonus i od Gastransa u iznosu od 5.123.470 dinara ili oko 43.000 evra.

Godišnju nagradu od Jugorosgasa Bajatović je primio 2019. i to u iznosu od 1.474.240 dinara.

