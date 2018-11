Novinar DW o poverljivim izveštajima radne grupe EU o Srbiji

BEOGRAD – Novinar Dojče velea Nemanja Rujević rekao je na nedavnom panelu u Beogradu da iz „poverljivih izveštaja radne grupe EU koja se bavi zemljama koje su u procesu pregovora“ o Srbiji, u koje ima uvid, vidi kako predstavnici država članica Unije „pokušavaju da proguraju lični interes i niko ne vodi računa o reformi, istitucijama, vladavini prava, slobodi medija“.

Prošle nedelje u u Beogradu je održan panel o budućnosti EU koji je organizaovala Fondacija “Fridrih Ebert“ i Centar za spoljnu politiku.

„Iz jednog izvora čitam poverljive izveštaje radne grupe EU koja se bavi zemljama koje su u procesu pregovora. To su uglavnom Srbija i Crna Gora ili Srbija ili Crna Gora. U tom telu je po jedan predstavnik svake države članice i oni se sastaju jednom ili dvaput nedeljno. Kada čitate protokole, vidite kakve teme oni ubacuju, kako svi pokušavaju da proguraju lični interes i niko ne vodi računa o reformi, istitucijama, vladavini prava, slobodi medija. Kažu da će otvoriti poglavlje o kulturi ili, recimo, ribarstvu, samo ako Srbija dozvoli da Kosovo dobije telefonski broj“, prenosi b92.net Rujevićeve „insajderske informacije“.

Novinar DW ocenio je da je „to način pregovora koji ovde pravi idiotima ljude koji su stalno podržavali Evropsku uniju, koji su stalno govorili da je to zajednica vrednosti“.

„Sada se pitaju kako ta zajednica vrednosti radi sa aktuelnim režimima u balkanskim zemljama. Evropska unija zna sve šta se ovde zbiva, ali deluje orijentisano ka padu narativa o proširenju i nameri da zadovolji svoje političke interese“, rekao je Rujević objašnjavajući kako se u Briselu donose odluke po pitanju evropskog puta Srbije.

On je preneo i kako se u nemačkoj javnosti percipiraju zemlje kandidati za Balkana.

„Ističu teritorijalne probleme i nalaze sličnost sa Kiprom, pominju korupciju kao u Bugarskoj i Rumuniji, nacionalizam kao u Mađarskoj i Poljskoj i ekonomiju koja može da pukne kao što se to desilo u Grčkoj. Kada me pitaju da pišem o ruskoj, kineskoj pretnji, prevrnem očima i pitam da li shvataju da Srbija ima deset puta više vojnih vežbi sa zemljama članicama NATO nego sa ruskim snagama, da Srbi u Srbiji motaju kablove u nemačkim firmama, a ne u ruskim. Postoji uticaj Rusije, ali nije to u tolikoj meri da neko u EU kaže da otvara vrata Balkanu samo da bi sprečila širenje ruskog uticaja“, kazao je Rujević.

(Tanjug)