Novosti: Lešinari su zloupotrebili slučaj „David“

BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je slučaj Davida Dragičevića doživeo politizaciju koju ni porodica ni grupa „Pravda za Davida“ nije smela da dozvoli.

Ta politizacija od, kako kaže, „klasičnih političkih lešinara“ odvela je slučaj u potpuno drugom pravcu, rekao je Lukač za Novosti napominjući da je u pomenutom slučaju izgubljeno 10 meseci.

„Mnogo se više moglo uraditi da je istraga vođena bez pritisaka i bez morbidnih dešavanja, što konačno nije dovelo do utvrđivanja prave istine“, rekao je Lukač.

On je dodao da MUP RS stoji na raspolaganju Tužilaštvu i da je do sad uradio sve što je traženo kako bi slučaj bio rasvetljen, kao i da će i dalje to činiti, i ako slučaj preuzme neko drugi.

Upitan o saradnji sa Srbijom i Crnoj Gori na rasvetljavanju mafijaških ubistava u regionu, Lukač kaže da je ona dobra i svakodnevna. Dodaje da u Srpskoj nema registrovanih klanova koji se time bave.

„I mi smo imali ubistva nekoliko ljudi za koje znamo da su imali veze s tim klanovima. Jedino dobro u svemu tome je sto ta ubistva nemaju veze sa politikom“, kazao je on.

