O napadu na vaterpoliste: Mi smo spremni za drugačije odno

VRŠAC – Nadam se da ćemo i mi i Hrvati imati dovoljno pameti da shvatimo da samo zajedno možemo da opstanemo, rekao je danas predsednik Alčeksandar Vučić povodom napad na srpske vaterpoliste u Splitu, i istakao da je Srtbija spremna za drugačije, bolje odnose.

Siguran je, dodao je u izjavi novinarima, da se to u Beogradu ne bi desilo.

„Moramo, poštujući razlike, da gradimo našu budućnost“, uveren je Vučić.

Vučić je rekao da je razgovarao sa predsednikom Vaterpolo Saveza Srbije Viktorom Jelenićem i da ga je pitao za zdravlje vaterpolista.

„Država je reagovala i uputila protestnu notu. Da budem racionalan, jer to što bih rekao iz besa nikom ne bi pomoglo, brine me i to što jedan splitski odbornik kaže da vaterpolisti sad znaju kakvo je more u februaru“, rekao je Vučić.

„Nadam se da ćemo i jedni i drugi imati dovoljno pameti da shvatio da zajedno možemo da opstanemo“, rekao je predsednik Srbije novinarima.

On je primetio da je naša ambasada možda propustila da proceni rizik i traži policijsko obezbeđenje, ali, pretpostavlja, niko nije očekivao da će se ovako nešto desiti, jer je bila reč o jednoj u nizu utakmica…

(Tanjug)