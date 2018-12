Obradović: Dogovoreno razgraničenje BG i PR

ČAČAK – Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović tvrdi da se privode kraju dogovori Beograda i Prištine o razgraničenju i da je to jedini razlog dolaska francuskog predsednika Emanuela Makrona u Srbiju.

Obradović je na konferenciji za novinare u Čačku izneo, kako je rekao, podatke o dešavanjima u vezi sa „tajnim pregovorima Beograda i Prištine o razgraničenju“ i „de fakto priznavanju nezavisnog Kosova“.

„Razgraničenje je dogovoreno: Srbiji ostaje Leposavić, a mora da se da plus Preševo do 1 kilometar do autoputa i deo Bujanovca za to. Jedino još uvek nije postignut dogovor samo oko dela Kopaonika i Gazivoda“, tvrdi Obradović, saopšteno iz Dveri.

Prema njegovim rečima, jedini razlog Makronovog dolaska u Srbiju je da bi razgraničenje bilo završeno, jer je, kako kaže, Francuska preuzela na sebe od EU da završi započeto.

On tvrdi i da je posrednik u razgovorima između Beograda, Prištine i Pariza poslanik Evropskog parlamenta Arno Danžan, za koga tvrdi da je NATO lobista među francuskim diplomatama.

(Tanjug)